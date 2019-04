Supportersclub: actie politie bij Ajax buiten proportie

Zo werd een waterkanon ingezet toen vuurwerk werd afgestoken tijdens een zogenoemde entrada, een feestje waarmee supporters van de Amsterdamse club soms belangrijke duels inluiden.



"Zeker met die manier van handelen, vind ik dat zeker een uitlokking vanuit de hoek van de politie," zegt voorzitter van de Amsterdamse supportersclub Jacob Bernard tegen AT5. AFCA heeft zijn ongenoegen ook geuit in een open brief aan burgemeester Femke Halsema.



In een hoek gedreven

Bernard vindt het optreden van de politie 'buiten proportie'. "Ik vind niet dat dat de manier is om iets duidelijk te maken. Je krijgt actie-reactie, je krijgt mensen die gevaar lopen, dat vind ik niet gepast.''



De supporters zijn volgens hem in een hoek gedreven en konden nergens naartoe. "Het was niet om aan te zien.''



In totaal arresteerde de politie rond het Champions League-duel 185 supporters. Bij de Arena werden dertig mensen aangehouden. Vijf agenten raakten gewond.