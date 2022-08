Supporters Cambuur boycotten uitwedstrijd tegen Ajax uit onvrede over beveiliging

Supporters van Cambuur vieren de 1-3 tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen Fortuna Sittard en SC Cambuur in het Fortuna Sittard Stadion op 20 augustus 2022 in Sittard, Nederland. Beeld MARCEL VAN HOORN / ANP

Volgens hen is er aan misdragingen ‘onnodig vijandig en ontregelend optreden voorafgegaan’, waar alle supporters aan blootgesteld werden.

Volgens Cambuur is de uitwedstrijd tegen Ajax ‘niet het voetbalfeest wat het zou moeten zijn’. Supportersverenigingen Kern van Cambuur en Cambuur Culture sluiten zich aan bij de boycot.

Kinderen in het uitvak

“Er zijn een paar zaken die hier spelen. We moeten eerst de hand in eigen boezem steken. Het wangedrag van enkele individuen aan onze eigen zijde is onacceptabel en hierover zullen we met elkaar het gesprek moeten blijven voeren. Verder is er vanuit onze supporters een hoop aan te merken op de ontvangst in Amsterdam,” aldus Cambuurs algemeen directeur Ard de Graaf.

Er zullen dus geen volwassen supporters van SC Cambuur afreizen naar Amsterdam. Als alternatief nodigen de club en supportersverenigingen kinderen uit Leeuwarden en omstreken uit, die anders nooit een uitwedstrijd kunnen bijwonen. De Friese club staat achtste in de Eredivisie na drie speelronden, Ajax won tot nu toe alle wedstrijden en is koploper.

📝 SC #Cambuur, @KernVanCambuur en @CambuurCulture hebben besloten het uitduel tegen Ajax te boycotten.



Lees hier de redenen voor dit besluit. 👇 #AJACAM — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) 23 augustus 2022

