Superzondag: alle voetbalklassiekers op één dag. Is dat toeval?

In augustus verloor Ajax nog met 0-4 van PSV. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

De competitieleiders hebben onderling geen contact met elkaar gehad, maar ze hebben allemaal hetzelfde probleem: de volgepropte kalender. Topwedstrijden plan je niet in de eerste twee maanden van het seizoen, en ook niet direct vóór of na een interlandbreak. Dan blijven er niet veel data over.

Voor de voetballiefhebber is het frustrerend, al die topwedstrijden op één zondag: het is schier on­mogelijk om alles op tv (goed) te kunnen volgen. Als Ajax en PSV toe zijn aan de rust van hun onderlinge treffen in de Johan Cruijff Arena (aftrap 16.45 uur) gaat op Old Trafford de bal rollen bij Manchester United-Liverpool. In Spanje is ­Barcelona-Real Madrid dan al in de eindfase beland.

Ronald Koeman

Het zijn stuk voor stuk geweldige affiches, maar de koek is nog niet op. Om 20.45 uur kruisen Inter­nazionale en Juventus de degens met elkaar en is in de Franse Ligue 1 het sluitstuk van het sportweekeinde ook niet te versmaden: Olympique Marseille-Paris Saint-Germain.

Het is nog vroeg in het seizoen, dus beslissend voor de competitie zijn de topwedstrijden niet, maar er hangt voor sommige trainers veel af van het resultaat. Neem Ronald Koeman. Na maanden van onzekerheid heeft de clubleiding van Barcelona vrij recent eindelijk het vertrouwen uitgesproken in de Nederlander, maar dat vertrouwen is broos. Woensdag won Barça met 1-0 van Dynamo Kiev in de Champions League, maar de ploeg voetbalde belabberd en werd uitgefloten door het eigen publiek. In El Clásico kan Koeman zich geen nederlaag veroorloven tegen de aartsrivaal, en al helemaal niet in Camp Nou.

Ajax-PSV

Ook de toekomst van Ole Solskjaer bij Manchester United hangt aan een zijden draadje. De Noor heeft een geweldige selectie tot zijn beschikking, maar zwabbert tactisch van de ene naar de andere teleurstelling. Ook hij zal zich vastklampen aan de zwaar­bevochten midweekse zege op ­Atalanta Bergamo (3-2), maar ­oud-middenvelder Paul Scholes – een van de grootste criticasters van Solskjaer – liet geen spaan heel van de keuzes van de manager. Geeft Liverpool Solskjaer het laatste zetje naar de uitgang van Old Trafford?

In de Arena staan zondag twee vragen centraal: kan Ajax het hoge niveau dat de ploeg tegen Borussia Dortmund haalde evenaren? Of is PSV in staat het spel van de Amsterdammers net zo te ont­regelen als in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, toen het 0-4 werd?