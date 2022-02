Supersterquarterback geeft Cincinnati weer hoop – ‘Joey Franchise’ leidt Bengals naar Super Bowl

Zondagavond staan de Cincinnati Bengals tegenover de Los Angeles Rams in de Super Bowl. Na dertig jaar met vooral dieptepunten kan het team uit Ohio plots kampioen worden.

Van lelijk eendje naar de Super Bowl in twee seizoenen. Dat is het verhaal van de Cincinnati Bengals, die zondagnacht tegen de Los Angeles Rams aantreden in de finale van het American footballseizoen. De razendsnelle metamorfose is vooral te danken aan quarterback Joe Burrow.

Het kan verkeren in de Amerikaanse sport, waar de slechtste teams in het kader van gelijkheid als eerste mogen kiezen uit een nieuwe lichting talenten, afkomstig van universiteiten. Zo kregen de Bengals in 2020 megatalent Burrow in de schoot geworpen. Het veranderde alles.

In 1989 stond de club uit Ohio in de Super Bowl – waarin werd verloren van de San Francisco 49ers –, maar sinds 1991 wonnen de Bengals geen enkele play-offwedstrijd meer. De afgelopen decennia zwom Cincinnati in het beste geval in de middenmoot van American footballcompetitie NFL; in sommige seizoenen raakte het de bodem. Bijvoorbeeld in de jaargang 2019/2020, waarin de club slechts twee van de zestien wedstrijden won.

De Bengals werden voor dat rampseizoen beloond in de vorm van Joe Burrow, een begenadigd quarterback die de universiteit van Louisiana (LSU) net aan het landskampioenschap had geholpen. Cincinnati koos hem als eerste bij de jaarlijkse draft, de selectieronde waarbij nieuwe aanwas toetreedt tot de NFL. Het kon niet missen.

Superster

Burrow stelde niet teleur. In de 25-jarige heeft de club een speler in huis die het gezicht van de NFL kan worden. Na het afscheid van de grote Tom Brady, die eind januari op 44-jarige leeftijd met pensioen ging met zeven kampioensringen aan zijn vingers, staat de vacature wagenwijd open.

Net als Brady is Burrow een quarterback, de spelverdeler bij wie elke aanval begint. De man die de bal in zijn handen neemt en de lijnen uitzet. Kortom, de belangrijkste van het stel.

‘Joey Franchise’, is zijn bijnaam: hij moet garant staan voor de zonnige toekomst van het bedrijf Cincinnati Bengals – in de VS worden professionele sportclubs franchises genoemd. Anderen noemen hem ‘Joe Brrr’, vanwege zijn ijskoude, stoïcijnse speelwijze. Zijn eigen voorkeur? “Zeg maar gewoon Joe,” sprak hij in aanloop naar de Super Bowl.

Burrow heeft alles in zich om uit te groeien tot een superster, mocht hij het niet al zijn. Een koele, zelfbewuste uitstraling maakt hem een favoriet bij liefhebbers van de sport.

Voor de gewonnen halve finale tegen favoriet Kansas City Chiefs (27-24) arriveerde Burrow in een zwarte coltrui en met een ketting om zijn nek met daarop zijn initialen en rugnummer in diamanten. Burrow, de ultieme teamspeler, droeg het juweel met een knipoog. Na afloop rookte hij een dikke sigaar, inmiddels een traditie na belangrijke overwinningen.

Opnieuw jackpot

In zijn debuutseizoen bij Cincinnati scheurde hij twee banden in zijn knie. Daardoor speelde hij slechts tien wedstrijden. Van zijn rentree werd dit seizoen veel verwacht, maar op een plek in de Super Bowl had vrijwel niemand gerekend. Ook Burrow zelf niet, onthulde hij na de winst op Kansas City. “Als je me dat voor het seizoen had verteld, had ik je voor gek verklaard.”

Afgelopen jaar koos Cincinnati tijdens de draft Ja’Marr Chase. Opnieuw was het jackpot voor de club. De wide receiver (een doorgaans vlugge, wendbare speler die de passes van de quarterback ontvangt) won in 2019 met Burrow het kampioenschap namens LSU. De twee vormen samen het gevaarlijkste wapen van de Bengals.

In de finale nemen ze het zondagnacht op tegen de ervaren Los Angeles Rams, die in eigen stadion spelen. Burrow en zijn Bengals gelden als underdog, want nog altijd kent het team de nodige zwakke plekken. Zo slaagt de linie die de quarterback dient te beschermen niet altijd in die taak.

In de kwartfinale tegen de Tennessee Titans werd Burrow negen keer tegen de grond gebeukt – uitzonderlijk vaak voor een winnende quarterback. Dat hij telkens weer opkrabbelde, tekent zijn veerkracht. Ook de Bengals lijken onder zijn leiding na jaren van malheur definitief te zijn herrezen.