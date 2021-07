Supersnelle spikes zorgen voor onrust in sprintwereld

Nog een supersnelle spikes voor Anouk Vetter. 'Zo wordt atletiek een materiaalsport, dat vind ik vooral zonde.' Beeld ANP

Op spikes voor de 800 en 1500 meter sprintte Nadine Visser laatst in volle snelheid over een rij hordes. Tijdens een van haar laatste trainingen op Papendal wilde ze die spikes met de combinatie van foam en carbonplaten toch maar uitproberen. Een noodgreep, want deze spikes zijn niet gemaakt om te sprinten. En twee weken voor de openingsceremonie schoenen testen is veelzeggend.

Visser zag de laatste maanden haar concurrenten op de 100 meter horden steeds vaker op de nieuwste sprintspikes, maar haar sponsor Adidas komt er pas mee bij de Olympische Spelen van 2024, in Parijs.

In 2017 werd de revolutie ingezet op de weg, in 2019 volde de baan voor de middellange en lange afstanden. Records sneuvelden en over de hele linie werd door een grote groep sneller gelopen. Atleten van pionier Nike profiteerden, maar andere fabrikanten volgden met eigen versies en modellen. Van de 800 meter tot en met de marathon lijkt deze zomer een gelijkwaardige competitie gewaarborgd.

Alleen op de sprint staan de zaken er anders voor. Na Nike kwam ook New Balance met uitstekend materiaal voor de snelste mannen en vrouwen. Puma sloot zich onlangs aan, maar Adidas en Asics zijn niet op tijd klaar. Dat is frustrerend voor Visser, Dafne Schippers en Lieke Klaver en de door Asics gesponsorde Anouk Vetter.

Bondscoach Laurent Meuwly ziet tienden van seconden verschil en dat betekent in de wereld van de sprint het verschil tussen het podium en een vroegtijdige uitschakeling.

Meerkampster Vetter: “Ik probeer er zo min mogelijk mee bezig te zijn, maar stiekem word je er steeds mee geconfronteerd dat de concurrenten wel die nieuwste sprintspikes hebben. Tegelijkertijd kan ik er niets aan doen. Mijn sponsor heeft heel goede schoenen, maar deze spikes hebben ze gewoon niet. Zo wordt atletiek een materiaalsport, dat vind ik vooral zonde.”