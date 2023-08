Superieure Femke Bol maakt favorietenrol volledig waar en pakt wereldtitel op 400 meter horden

Bol tijdens haar gouden finale in Boedapest. Beeld AP

Bol snelde naar een tijd van 51,70 en was daarmee meer dan een seconde sneller dan Shamier Little, die in 52,80 blij was met zilver. Rushell Clayton uit Jamaica was één honderdste langzamer dan de Amerikaanse en pakte daarmee het brons.

De WK atletiek begonnen afgelopen weekend nog teleurstellend voor Bol met een val op de gemengde estafette. In de series en de halve finales van de 400 meter horden liet ze echter al zien dat het met de vorm wel goed zit. Dat onderstreepte ze met een indrukwekkend optreden in de finale.

Vorig jaar behaalde Bol bij de WK in Eugene een zilveren medaille. Toen verloor ze in de finale van de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die een wereldrecord van 50,68 liep. McLaughlin is er in Boedapest niet bij.

