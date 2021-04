Super League zorgt voor oorlog in het clubvoetbal: is Frenkie de Jong straks nog wel international?

‘Real Madrid, Manchester City en Chelsea nu al uit Champions League’

Real Madrid, Chelsea en Manchester City zullen waarschijnlijk per direct uit de Champions League worden gezet vanwege hun betrokkenheid bij de oprichting van een afgescheiden Super League. “Dat is wat ik verwacht,” zei Uefa-bestuurslid Jesper Møller, tevens voorzitter van de Deense voetbalbond, gisteren. De Uefa zal daar volgens hem vrijdag een besluit over nemen, bij een buitengewone bestuursvergadering. “Daarna bekijken we hoe we het seizoen in de Champions League gaan afronden.”

De drie clubs hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Real Madrid speelt op 27 april de eerste wedstrijd thuis tegen Chelsea en Paris Saint- Germain ontvangt een dag later Manchester City. De returns zijn de week daarop.

Ook Manchester United en Arsenal zouden kunnen worden getroffen door een Europese uitsluiting. Beide Engelse clubs hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Europa League. ManUnited begint volgende week donderdag thuis tegen AS Roma en Arsenal speelt in Spanje tegen Villarreal. De returns zijn een week later. De andere clubs die zich aan de Super League hebben verbonden waren al uitgespeeld in de Europese clubtoernooien. (ANP)