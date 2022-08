‘Super EK’ van twaalf sporten in München? Dit is wat je moet weten

De openingceremonie van het Super EK in München. Het sportevenement duurt tot en met 21 augustus. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Waarom is er een ‘Super EK’?

Het idee achter een gecombineerd EK kwam bij negen grote Europese sportbonden voort uit kostenbesparing. En ook speelt mee dat er een hoge kijkdichtheid is, doordat de European Broadcasting Union als belangrijke partner zorg droeg voor een gratis verspreiding van de beelden aan een geschat publiek van ruim een miljard tv-kijkers. Het evenement wordt ook uitgezonden via verscheidene radiostations en meerdere digitale platforms.

Zo'n multi-EK, is dat de eerste keer?

Nee. Na Glasgow/Berlijn in 2018 is dit in München de tweede editie. De stad in Beieren organiseerde in 1972 de Olympische Spelen en dat is deze maand precies 50 jaar geleden. De meeste evenementen zijn in het Olympiapark, waar diverse sportfaciliteiten zijn. In vergelijking met het vorige gecombineerde EK staat zwemmen nu niet op het programma. De zwemmers komen in Rome in actie voor hun EK.

Is Nederland ook van de partij?

Bij alle sporten komen Nederlanders aan de start. Bij het vorige EK eindigde Team NL als vierde op de medaillespiegel met 15 gouden, 15 zilveren en 13 bronzen medailles. Rusland, de komende tien dagen niet aanwezig vanwege de oorlog in Oekraïne, voerde de medaillespiegel in 2018 aan voor het Verenigd Koninkrijk en Italië. In totaal zijn er tot en met 21 augustus op 176 onderdelen 528 medailles te verdienen.

Op wie moeten we letten?

Dat zijn de sporters van de drie grote sporten: atletiek, wielrennen en turnen. Zo komen Naomi Visser, Sanna Veerman, Shadé van Oorschot, Tisha Volleman en Vera van Pol in actie in de Olympiahalle, de turnarena in München.

De Messe München is het toneel van de baanwielrenners, waar Nederland met Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen meerdere ijzers in het vuur heeft. Op de weg behoren onder anderen Fabio Jakobsen, Pascal Eenkhoorn, Lorena Wiebes, Ellen van Dijk, Riejanne Markus en Demi Vollering tot de kanshebbers op eremetaal.

Programma

• Bekijk voor het complete programma de site van het EK of het schema van dag tot dag.

Verreweg de grootste afvaardiging komt van de atletiekunie, met zestig atleten, van wie Lieke Klaver, Nienke Brinkman, Femke Bol, Maureen Koster, Jill Holterman, Nadine Visser, Jessica Schilder, Anouk Vetter, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen de bekendsten zijn. Ook triatlete Rachel Klamer maakt kans op een plak.



Wie komen er als eersten in actie namens TeamNL?

Donderdag is het multi-EK met het roeitoernooi begonnen. Van de 660 Europese roeiers strijdt TeamNL met twaalf boten om (een deel van) de 24 gouden plakken, waaronder de Mannen en Vrouwen Acht, de dubbelvier bij de mannen en de vrouwen, de skiff (m/v) en de vier zonder (m/v).

Bijzonder is dat de marathon – maandag 15 augustus – na de start (en finish) op de Odeonsplatz bestaat uit een rondje van ruim 10 kilometer, dat vier keer moet worden afgelegd. Bij de mannen (start 11.30 uur) komen Tom Hendrikse en Ronald Schroër in actie, bij de vrouwen (10.30 uur) azen Nienke Brinkman, Jill Holterman, Ruth van der Meijden en Bo Ummels op een stuntje.