Stuntelend Ajax onderuit bij Heracles

PSV kan zondag in Utrecht al acht punten afstand nemen van Ajax, dat aan vier competitieduels na de winterstop slechts vier punten overhield.



De huidige vorm van Ajax voorspelt het ergste voor het duel van woensdag in de achtste finales van de Champions League met Real Madrid, dat de laatste weken aardig op dreef is geraakt.



De spelers van Ajax vertelden elkaar flink de waarheid na het gelijkspel met sc Heerenveen (4-4) en afgang tegen Feyenoord (2-6). Een week na de eenvoudige zege op VVV-Venlo (6-0) waren ze kennelijk alweer vergeten dat het lastig is om wedstrijden te winnen als je uitermate slordig en niet geconcentreerd begint.



Wakker

Al na zes minuten kreeg een fel Heracles een ideale mogelijkheid om op voorsprong te komen. Frenkie de Jong speelde de bal veel te zacht terug en Daley Blind had vervolgens een overtreding nodig om Joey Konings van scoren te houden. Brandley Kuwas eiste de strafschop op maar schoot de bal hard tegen de paal.



Wie dacht dat Ajax nu wel wakker was geschud, die had het helemaal mis. De nummer twee van de eredivisie bleef maar grossieren in balverlies en kwam na zeventien minuten wel op achterstand. Onana schoof de bal zo maar in de voeten van Mohammed Osman, die de bal zo eenvoudig in de hoek kon trappen: 1-0.



Zwaar ondermaats

Ajax startte met Klaas-Jan Huntelaar in plaats van Kasper Dolberg in de spits. Rasmus Kristensen kreeg rechts in de defensie nog de voorkeur boven de pas net weer fitte Noussair Mazraoui. De ervaren spits en Deense rechtsback konden hun uitverkiezing niet waarmaken, zoals de meeste spelers van Ajax zwaar ondermaats acteerden.



Slechts één kansje kregen de bezoekers voor rust. De Jong dacht even te scoren maar doelman Janis Blaswich tikte de bal nog net over de lat. Na rust speelde Ajax met meer inzet en kreeg het ook kansen, die niet besteed waren aan Huntelaar en de ingevallen Zakaria Labyad. Kristoffer Peterson verzuimde te profiteren van een misverstand tussen Blind en Onana.



