Stunt van Ajax inspireert Manchester United

De Engelse ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer zorgde woensdagavond in Parijs voor een soortgelijke verrassing, door na een 2-0-nederlaag op het eigen Old Trafford de return tegen Paris Saint-Germain met 3-1 te winnen.



"We hebben dinsdag allemaal Real Madrid tegen Ajax gezien, dat gaf ons inspiratie'', zei Solskjaer. "Het toonde aan dat alles mogelijk is. Dat heb ik vooraf ook gebruikt in de bespreking.''



Chong

Heel lang bleef het 1-2 in het Parc des Princes, voor PSG net genoeg om de kwartfinales te halen. Solskjaer stuurde in de slotfase de talenten Tahith Chong (19) en Mason Greenwood het veld in. Greenwood werd met zijn 17 jaar en 156 dagen de jongste speler ooit van ManUnited in de Champions League.



"Die twee jonge jongens gaven ons net een beetje meer energie toen we nog een doelpunt nodig hadden'', aldus Solskjaer. De benodigde derde treffer kwam in blessuretijd uit een strafschop, op advies van de VAR toegekend door scheidsrechter Damir Skomina.



Opgebloeid

"Deze avond was typerend voor Manchester United. Deze club is tot zulke dingen in staat, zo doen wij dat'', zei Solskjaer, die als speler zijn club in 1999 de Champions League bezorgde door in de blessuretijd van de finale tegen Bayern München de winnende treffer te maken (2-1). "De jongens geloofden erin, ze deden het geweldig.''



De ploeg die onder José Mourinho uitgeblust oogde, is sinds de aanstelling van Solskjaer in december helemaal opgebloeid. "Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen. Zolang ik trainer van ManUnited ben, geniet ik daar met volle teugen van'', aldus de Noor, die eigenlijk tot het einde van dit seizoen is ingehuurd als interim-manager.



Tal van clubcoryfeëen vinden dat Solskjaer een vaste aanstelling moet krijgen.



Lees ook: De kranten: 'Ajax zet Real te kijk als stelletje opscheppers'