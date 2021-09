Stunt in New York: briljante Medvedev houdt kansloze Djokovic af van record

Daniil Medvedev valt om van blijdschap na het laatste punt tegen Novak Djokovic. Beeld AFP

Djokovic (34) was dit jaar nog ongeslagen op de grandslamtoernooien en zou bij een eindzege in New York zijn rivalen Rafael Nadal en Roger Federer hebben gepasseerd. Die druk bleek te veel voor de alleskunner uit Servië: ook hij blijft voorlopig nog even op twintig grandslamtitels staan.

In de eerste set verloor Djokovic direct zijn servicegame en dat bleek de opmaat van een partij waarin hij geen moment de controle had. Medvedev (25) dicteerde de rally’s, serveerde ijzersterk en stond in de eerste set op eigen opslag slechts drie punten af. Djokovic probeerde daarna meer druk te zetten en kreeg enkele kansen, maar hij wist die niet te benutten.

In de tweede set sloeg Djokovic uit frustratie een racket aan gruzelementen; hij kreeg geen grip op de goede services en de ijzersterke groundstrokes van Medvedev, die nauwelijks op een fout te betrappen viel. Djokovic werd veelvuldig afgetroefd op vastheid, hetgeen hem zelden overkomt. In de derde set liep de Rus snel uit naar een 5-2-voorsprong en hij kreeg op eigen service zijn eerste wedstrijdpunt. Even leek de koele Medvedev zijn zenuwen niet in bedwang te hebben: hij sloeg twee dubbele fouten op rij en daarna een misser met zijn forehand. Het bleek slechts uitstel van het onvermijdelijke: twee games later verzilverde Medvedev, ondanks alle luide aanmoedigingen voor Djokovic, na dik twee uur zijn derde wedstrijdpunt wel: 6-4, 6-4, 6-4.

Excuses

In zijn speech na afloop bood Medvedev, die in het hele toernooi alleen tegen Botic van de Zandschulp een set had moeten afstaan, zijn excuses aan: “Sorry voor jullie als publiek en voor Novak, want we weten allemaal waar hij voor ging. Jullie waren iets meer voor hem en dat is volkomen begrijpelijk, maar jullie hebben ook mij deze weken weer zoveel energie gegeven,” zei hij. En tegen Djokovic: “Het is waanzinnig wat jij dit jaar hebt bereikt, net als in je hele loopbaan. Voor mij ben je de beste tennisser in de historie.”

De zichtbaar geëmotioneerde Djokovic voelde ‘verdriet, teleurstelling en ook dankbaarheid voor de steun’. Hij sprak zijn dank uit aan het Amerikaanse publiek, dat inderdaad luidkeels op zijn hand was geweest. Dat was vaak anders in grote wedstrijden, zeker tegen Roger Federer of Rafael Nadal. Djokovic: “Deze nederlaag is moeilijk te verwerken, gezien alles wat er op het spel stond. Aan de andere kant heb ik iets gevoeld wat ik nog nooit in mijn leven heb gevoeld hier in New York. De toeschouwers hebben mijn hart geraakt. Dit soort momenten koester ik. Helaas heb ik hier de laatste stap in dit bijzondere jaar niet kunnen zetten, maar in tennis slaan we de pagina’s gauw weer om en ik heb geleerd om terug te komen na dit soort pijnlijke verliezen. Zolang de motivatie er is nog is, blijf ik ervoor gaan.”

Voor Medvedev was het zijn derde grandslamfinale. Twee jaar geleden verloor hij op de US Open in de eindstrijd van Rafael Nadal, begin dit jaar bleek Djokovic nog veel te sterk in de finale van de Australian Open. Met zijn winst verdiende hij 2,5 miljoen dollar, omgerekend 2,12 miljoen euro.

Novak Djokovic. Beeld AP

Daniil Medvedev ontvangt de felicitaties van Novak Djokovic. Beeld AFP