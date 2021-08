Structuur en logica weer leidend voor Van Gaal

Louis van Gaal: ‘Ik heb ook iemand nodig die in de kleedkamer de taal van de trainer spreekt.’ Beeld ANP

Als Denzel Dumfries zich maandag meldt in Zeist, zal hij maximaal 96 wedstrijdminuten op de teller hebben staan sinds het einde van het EK. Dat is inmiddels twee maanden geleden. Marten de Roon zit middenin een schorsing van vier competitieduels in Italië. Toch sluit hij bij Oranje aan. En Donyell Malen?

Louis van Gaal zei het vanmiddag zo: “Ik hoop maar dat Malen vanavond nog minuten maakt bij Borussia Dortmund tegen Wolfsburg. Want hij is ook zo’n uitzondering. Dat ik hem nu selecteer, is omdat ik toch ook een plan B of C wil hebben.”

Als trainer/coach is Van Gaal iemand van structuur en logica. Alles uitgemeten, alles uitgedacht en beargumenteerd. En wat hij ook altijd probeert is toeval zo veel mogelijk uit te sluiten. Het is ook de lijn voor zijn derde termijn als bondscoach. Maar de omstandigheden maken het hem nu niet makkelijk.

Kijkend naar zijn eerste selectie van 25 man voor drie cruciale WK-kwalificatie-interlands zie je dat hij de logica zoekt en daar een heel eind mee komt. Maar het is óók passen en meten, meer dan hem lief is.

Andere zaken dan voetbal

Donny van de Beek en Remko Pasveer zijn logische afvallers. Voor Van de Beek is er ook in zijn tweede seizoen bij Manchester United nul perspectief. “Ik heb Donny opgebeld dat hij er niet bij zit,” aldus Van Gaal. “En als je 45 minuten met elkaar praat, gaat het ook over andere zaken dan alleen zijn rol bij het Nederlands elftal. Nee, ik ga niet zeggen wat ik hem adviseer. Dat is tussen speler en trainer.”

Dat omgekeerd een speler als Dumfries niet bij de voorlopige selectie zat, maar wél bij de definitieve groep, is omdat Van Gaal naar eigen zeggen afgaat op zijn medische staf. “Dumfries was eerst nog niet beschikbaar, omdat hij alleen individueel trainde in afwachting van een transfer. Eigenlijk is wat hij nu heeft gespeeld nog steeds niet voldoende voor het Nederlands elftal. Maar mijn medici zeggen dat hij een natuurlijke conditie heeft en dat het wel goed zal komen. Hij heeft het natuurlijk ook heel goed gedaan bij het EK. Dus heb ik hem toch opgeroepen.”

Voor De Roon heeft Van Gaal de ‘Kuytrol’ in gedachten: de routinier die ook belangrijk is als hij niet speelt. “De Roon is lid van de spelersraad. Ik heb ook iemand nodig die in de kleedkamer de taal van de trainer spreekt. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat hij dat zou kunnen. Ik heb ook hem gebeld en het voorbeeld van Dirk Kuyt genoemd. Die nam ik in 2012 ook mee als speler voor in de kleedkamer en Kuyt heeft uiteindelijk nog veel gespeeld.”

Heel veel praten

Oranje verzamelt maandagmiddag in Zeist en gaat dinsdag al naar Oslo, waar op woensdag Noorwegen de eerste tegenstander is in het derde tijdvak Van Gaal. Wat de bondscoach in amper anderhalve dag voorbereiding voorop zet, is de ‘teambuilding’. “Daar ga ik de nadruk op leggen. We moeten als één team naar buiten treden. En daarbij komt het altijd neer op gedrag. Op wat spelers doen in de vier hoofdmomenten van het spel, dus aan de bal, zonder bal en in de twee omschakelmomenten daartussen. En het gedrag bij spelhervattingen, want die zijn in het topvoetbal steeds bepalender.”

Het komt volgens Van Gaal neer op ‘heel veel praten’. “En toch ook op trainen, hoewel daar nu amper tijd voor is. Eén uur of een uur en een kwartier, om afspraken ook in het brein door te laten dringen.”