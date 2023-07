‘Straks in Parijs ben ik beter dan ooit’

Schoolslagspecialist Arno Kamminga. Beeld EPA

1. Ik word de opvolger van Marcel Wouda als Nederlandse wereldkampioen langebaan.

Arno Kamminga: “Eens. Al weet ik niet of het nu al op dit WK gaat gebeuren. Ik heb een lastig jaar achter de rug. Ben er vanaf de zomer tot kerst uit geweest. Van dertig tot veertig uur per week sporten zat ik op nog geen vijf uur. Dat was nodig, want mijn lichaam was er echt even klaar mee. Punt is dat we moeten zien waar ik na zes maanden training sta. Met mijn niveau kan ik altijd meedoen om de prijzen. Ik sta op het blok om te winnen. Als dat nu nog niet lukt, dan zeker op een van de volgende WK’s. In februari is er in Doha alweer een nieuwe kans.”



2. Zo’n kwakkeljaar als 2022 kan ik makkelijk accepteren.

“Eens. Sommige dingen gebeuren gewoon. Vorig jaar overkwam het mij dat mijn lichaam aan de noodrem trok. Ik heb de enige juiste keuze gemaakt om een stapje terug te doen en mezelf de ruimte te gunnen om te herstellen. Terwijl ik me echt heel ziek voelde, zwom ik vorige zomer in Boedapest toch naar WK-zilver. Ik was te beroerd om er toen van te genieten, maar het maakt uiteindelijk het seizoen toch mooi.”

3. Het verbaasde me niet dat mijn concurrent Adam Peaty vanwege mentale problemen een pauze heeft ingelast.

“Eens. Je ziet het niet alleen bij hem, maar bij meer toppers. Hij heeft zo lang aan de top gestaan op de schoolslag. Ik weet hoeveel je erin moet stoppen en wat je ervoor moet opgeven. Bij een rapportcijfer van 1 tot 10 heeft hij voor zijn carrière een 11 verdiend. Ongeacht wat hij nu nog gaat doen. Hoewel ik het liefst in de olympische finale tegen een Peaty in vorm race en dat ik dan win”

4. Door de overvolle kalender na corona hebben zwemmers roofbouw gepleegd op hun lichaam.

“Oneens. Zo kijk ik er niet naar, al is het natuurlijk wel een heel drukke periode geweest. Voor mij was het op dat moment even te veel. Tes Schouten heeft hetzelfde programma gedraaid en zij maakt mooie stappen. Dat ik laat zien dat het programma van Mark (Faber, de bondscoach, red.) klopt, is één. Dat nog iemand dat doet, laat echt zien wat voor een coach we in Amsterdam hebben.”

5. Na mijn time-out ben ik zelf beter dan ooit.

“Eens. Ik ben zeker gegroeid en denk dat ik mijn lichaam nog beter ken. Zes maanden training is echter wat anders dan toen ik seizoenen lang kon opbouwen richting de Olympische Spelen van Tokio, waar ik zilver won op de 100 en 200 meter. Ik weet dat ik in vorm ben, op de WK zien we wat dat waard is. Volgend jaar in Parijs, op de Spelen, ben ik zeker beter dan ooit.”

6. Ik geniet ook van de opofferingen die ik voor de sport doe.

“Eens. Topsport is voor mij een bewuste keuze geweest. Ik stel een doel en ga na wat ik daarvoor moet doen en opgeven. Dan kan ik dat zonder meer doen en er uiteindelijk ook van genieten. Ik ben me bewust van de bevoorrechte situatie waarin ik zit. Dat ik dit leven heb en mag doen wat ik het allerleukste vind. Er zit een houdbaarheidsdatum op, ergens word je te oud voor topsport. Tot die tijd geniet ik met volle teugen.”

7. Olympisch goud gaat boven alles.

“Eens. Gezond en gelukkig zijn gaat boven alles. Samen met successen is dat het allermooiste. Dus als we het over zwemmen hebben: zeker wel. Daar zijn alle plannen op gericht. En zoals ik er nu in sta, ga ik nog minimaal door tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.”

8. Ooit heb ik dezelfde status als Pieter van den Hoogenband.

“Oneens. Omdat ik niet bezig ben met vergelijken. Bekendheid is ook niet mijn doel. Maar als ik stop met zwemmen en ik heb evenveel medailles, dan kan ik meer dan tevreden zijn. Hij heeft een geweldige carrière achter de rug. Volgens mij droomt iedereen er wel van om zo goed te kunnen zijn. En als ik de doelen die ik nastreef ook echt haal, ga ik in de buurt komen.”