Storm van kritiek blaast Super League direct omver

Fans van Chelsea gaven bij de wedstrijd van hun club tegen Brighton & Hove Albion FC aan dat zij niets moeten hebben van de Super League. Beeld EPA

Manchester City was laat op de avond de eerste club die formeel liet weten uit de aangekondigde Super League te willen stappen. De rest van de Engelse clubs volgde niet veel later, als een rij stenen op Domino Day. Zonder Engelse inbreng is de Super League gedoemd te mislukken. De nieuwe topcompetitie sneuvelde uiteindelijk op het felle verzet dat overal in Europa ontstond en het felst tot uiting kwam bij de Engelse voetbalfans. Nadat supporters van Liverpool hun club maandag al hadden verketterd om de plannen, deden ze het bij Chelsea dinsdag nog eens dunnetjes over.

Diep gevoel

In een officiële verklaring meldt Chelsea: ‘De afgelopen dagen hebben ons nog maar eens laten zien hoe diep het gevoel is dat onze supporters over de hele wereld hebben voor deze geweldige club en het spel waar we van houden. Het was nooit onze bedoeling om zoveel ellende te veroorzaken, maar toen de uitnodiging om lid te worden van de Super League kwam, wilden we, hoewel we wisten dat er geen garanties waren, niet achterblijven om ervoor te zorgen dat we Chelsea en zijn toekomst beschermden. We trekken ons nu terug uit de voorgestelde Super League. We hebben een fout gemaakt, onze excuses daarvoor.’ Ook andere clubs lieten zich in dergelijke bewoordingen uit.

De duizenden fans die zich gisteravond bij Stamford Bridge hadden verzameld, waren ook duidelijk. Chelsea diende zich zo snel mogelijk terug te trekken uit de competitie die alleen toegankelijk zou zijn voor de elite van het Europese clubvoetbal. Oud-doelman Petr Cech probeerde nog een dialoog aan te gaan met de woedende menigte, maar merkte al snel dat die moeite vergeefs was.

In Spanje meldden media ondertussen dat Atlético Madrid ook van plan is om af te haken. Barcelonavoorzitter Joan Laporta liet weten dat de socio’s van de club het laatste woord krijgen over deelname aan de Super League.

Relatie tussen inspanning en beloning

Pep Guardiola had de dominosteentjes eerder op de dag al aan het wankelen gebracht in Engeland. In aanloop naar de wedstrijd Aston Villa-Manchester City was hij de eerste grote naam op de loonlijst bij een van de ‘afsplitsers’ die hardop durfde te zeggen dat de verkeerde afslag werd genomen. “Sport is geen sport als de relatie tussen inspanning en beloning niet bestaat,” zei hij. “Het is ook geen sport als succes gegarandeerd is, als het niet uitmaakt of je verliest. Dat is wat ik voel. Dit is voor mij geen sport.” En, voegde de Catalaan eraan toe, “ze moeten me ook eens uitleggen waarom sommige clubs erbij zijn en andere niet. Zoals Ajax, dat de Champions League al vier of vijf keer gewonnen heeft?”

Dat signaal was waar Uefa-president Aleksander Ceferin en zijn Fifa-collega Gianni Infantino, beiden aanwezig bij het Uefa-congres in het Zwitserse Montreux, zo vurig op hoopten. Hulp van binnenuit. En beter nog: clubs die zich zouden terugtrekken, zoals Manchester City en Chelsea als eerste deden. Ook Liverpool, Arsenal, Manchester United en Tottenham Hotspur trokken zich later op de avond terug uit de Super League. Manchester United meldde: ‘We hebben goed geluisterd naar de fans, naar onze politici en naar de aandeelhouders. De enige juist keuze is om ons terug te trekken.’

Gelijke kansen

‘Het Engelse voetbal heeft een trotse traditie van gelijke kansen voor alle clubs en het voetbal heeft laten zien unaniem een besloten competitie af te wijzen. Het had onze sport kunnen verdelen, maar in plaats daarvan heeft het ons juist verenigd,’ verklaarde de Engelse voetbalbond FA daarop.

Ceferin dankte tijdens zijn speech in Montreux opvallend nadrukkelijk Nasser Al-Khelaifi (PSG) en Karl Heinz Rummenigge (Bayern München) voor het feit dat ze openlijk afstand hadden genomen van de Super League. PSG-baas Al-Khelaifi, tot voor kort vooral iemand met een zeer poenerig imago in de voetbalwereld, zei: “PSG vindt dat voetbal voor iedereen is. We moeten niet vergeten dat een voetbalclub is als een familie, dat we samen een gemeenschap vormen. Het hart daarvan wordt gevormd door de supporters.”

‘We doen dit om het voetbal te redden’

Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid en de Super League, had eerder op de dag tekst en uitleg gegeven vanuit het kamp van de twaalf ‘afvalligen’. Hij benadrukte dat de nieuwe competitie juist was bedoeld ‘om het voetbal te redden’. “Real Madrid heeft in twee seizoenen 400 miljoen euro verloren. Voetbal moet evolueren, de interesse neemt af. Vooral in de leeftijdsgroep tussen 16 en 24 jaar. Dat kan te maken hebben met de slechte kwaliteit van de wedstrijden en andere platformen om je te vermaken. Het moet allemaal attractiever. We doen dit om het voetbal te redden.”

Bayern München, de regerend kampioen van Europa, maakte daartegen een duidelijk statement. De club stapt niet in, want Bayern is ‘voor eerlijke competitie’. Dat de rijke Rekordmeister zelf de andere clubs in de Bundesliga al jarenlang structureel berooft van hun beste spelers, is voor even niet meer belangrijk. De voetbalwereld staat namelijk in brand en de tegenstanders van de Super League laten pas bluswater aanrukken als het afsplitsingsplan helemaal van de baan is.

De Super League gaat zich nu richten op het ‘hervormen van het project’, lieten de overgebleven clubs – Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, AC Milan, Internazionale en Juventus – in een verklaring weten nadat de zes Engelse clubs zich hadden teruggetrokken. De coalitie lijkt wankel: Internazionale zou de volgende club zijn die uit het project wil stappen. “Het Super Leagueproject heeft in zijn huidige staat niet meer de interesse van Inter,” meldde een bron aan het Italiaanse persbureau Ansa.