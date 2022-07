Steven Bergwijn staat voor pikant officieel debuut bij Ajax: ‘Voor PSV is dit dé wedstrijd’

Steven Bergwijn tijdens de oefenwedstrijd in de Saalfelden ArenA. Beeld ANP / Jurgen Feichter

Steeds als Bergwijn in de SaalfeldenArena op slippers naar een camera of kladblok sloft, wagen tientallen, jonge en over een balkon hangende Ajax-fans een poging om zijn tweede wedstrijdshirt te bemachtigen. De één heeft zijn wens op een kartonnetje gekalkt en een ander maakt met zijn handen het smeekgebaar. Bergwijn stelt ze teleur. ‘Sorry jongens, ik mag het shirt niet weggeven.’

Met een brede grijns hoort hij van de perschef het volgende interviewverzoek aan. Iedereen wil wat van Bergwijn. Na jaren van geruchten, speculaties en mislukte onderhandelingen over een transfer, is hij dan toch terug bij de club waar hij als pupil neerstreek en als junior vertrok naar PSV. Tal van jeugdsentimenten en een handvol collega-internationals gaven hem onmiddellijk het gevoel van thuis.

“Veel jongens en een paar stafleden ken ik al. En het is ook wel wat ik ervan verwacht had. Het gevoel van thuiskomen ontstaat ook doordat ik op een kwartier van de Toekomst woon. De kleedkamer, de kantine; het is allemaal nog hetzelfde. Ik heb de voorbije dagen echt veel flashbacks gehad,” aldus Bergwijn.

Lijdensweg

Minder fijne herinneringen bewaart hij aan de sportieve lijdensweg bij Tottenham Hotspur. Steeds kan de reserve niet naar Ajax. Steekt de vrekkige voorzitter Daniel Levy daar eens niet een stokje voor, dan ligt de nieuwe manager Antonio Conte in de weg. Als de veeleisende Italiaan al van plan is om Bergwijn te laten gaan, gaat daar na diens verbluffende invalbeurt tegen Leicester City een streep door.

Potentiële basisspeler? In theorie wellicht, in de praktijk blijft de bank zijn lot. “Dat was lastig. Mentaal vooral. Je speelt weinig. Kom je erin, ben je belangrijk. Maar vervolgens kun je weer gaan zitten. Ik denk dat meer minuten en wedstrijden mij toekwamen. Ik vond dat ik liet zien dat ik een kans kon grijpen. Maar als je ziet hoeveel minuten ik kreeg, stond dat volgens mij niet in verhouding tot elkaar.”

Record

Wel, niet, wel, niet, wel. Aan het getouwtrek in meerdere transferperiodes tussen Ajax en Tottenham Hotspur komt begin juni een eind. Spurs wil geen verlies maken op het bedrag dat werd overgemaakt aan PSV. Dus verpulvert Ajax haar transferrecord: 31,25 miljoen euro. “Dat record doet niet veel met me. Ik vind het wel mooi dat Ajax zo veel vertrouwen in me heeft. Dat moet ik nu terugbetalen. Dat gaan we ook doen.”

Voor Bergwijn tekent, spreekt hij met coach Alfred Schreuder. “Dat waren goede gesprekken. Vooral de manier van spelen en trainen gaf me een goed gevoel. Je verlangt naar duidelijkheid. Nu ga je op vakantie en weet je niet wanneer en waar je je moet melden. Dat was wel even lastig. Uiteindelijk is het toch best snel rondgekomen.”

Voorkeur

Het goudhaantje van de laatste interlandperiodes van Oranje heeft inmiddels zijn tweede wedstrijd met Ajax achter de rug. Na het povere oefenduel met Eupen, wees hij zijn nieuwe club de weg naar de zege op Salzburg toen hij van rechts naar links verhuisde. “Ik zal sowieso altijd spelen waar de trainer me nodig heeft, maar links heeft mijn voorkeur. Daar voel ik me vrijer.”

Dat bleek toen hij Owen Wijndal (“Ik hou van backs die opkomen,” zegt Bergwijn) met een listig passje bediende en de andere aankoop vervolgens een penalty versierde. Met een loepzuivere assist op Mohammed Kudus hielp Bergwijn Ajax andermaal op voorsprong. Ajax wint uiteindelijk met 3-2 van de Oostenrijkse kampioen. “Ik voel me fysiek ook steeds sterker. We kunnen nog stappen maken. In de afstemming ook ja, maar we zijn pas twee weken bij elkaar. Dat komt vanzelf. Iedereen weet wat er gevraagd wordt.”

Beladen

De eerste officiële wedstrijd komt er immers al weer aan. En niet zomaar één. Over tien dagen wacht zijn voormalige club PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. “Iedereen weet dat ik daar mooie tijden heb gehad, maar ik zit nu bij Ajax. Ik kan niet wachten op die mooie wedstrijd tegen een goede tegenstander. Luuk de Jong, Cody Gakpo en zelfs Noni Madueke heb ik nog mee gespeeld. Er zitten nog best veel jongens die ik ken. Maar wij benaderen de wedstrijd als elke andere wedstrijd. We moeten straks gewoon winnen.”

Bergwijn stelt dat de benadering in Amsterdam en Eindhoven wel verschilt. “Dat zal ik onze jongens ook nog wel meegeven, hoe deze wedstrijd daar leeft. Voor PSV is het beladen. Daar zijn ze er twee weken van tevoren al mee bezig. Dit is voor hun dé wedstrijd, ja, dat denk ik wel. Wij moeten gewoon naar onszelf kijken. Dan kunnen we iedereen verslaan.”