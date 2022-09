Steven Bergwijn lost verwachting volledig in bij Ajax: ‘Maar met topscorerstitel ben ik niet bezig’

Dusan Tadic feliciteert Steven Bergwijn met de 2-0, zaterdag tegen Cambuur in de Johan Cruijff Arena. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

“Een aardig rijtje,” zei de 24-jarige Bergwijn, die zaterdag na Henk Groot, Patrick Kluivert en Luis Suárez de vierde Ajacied werd die in zijn eerste vijf eredivisieduels meer dan vijf treffers voor zijn rekening nam. Het seizoen is nog jong, maar Ajax’ duurste aankoop aller tijden lost de verwachtingen in de hoofdstad volledig in.

Met een intikker en een fraaie pegel van afstand tilde Bergwijn zijn totaal dit seizoen naar zes, evenveel als PSV’ers Cody Gakpo en Xavi Simons. Daarmee is Bergwijn automatisch één van de topkandidaten voor de topscorerstitel dit seizoen. “Ik ben daar niet mee bezig,” zei Bergwijn na afloop van de wedstrijd tegen Cambuur. “Ik heb ook niet een bepaald aantal doelpunten in mijn hoofd wat ik zou moeten halen. Het belangrijkste is zo door te gaan. Ik kijk naar het complete plaats en wil gewoon winnen.”.

Schieten met scherp

Met zijn intikker brak Bergwijn de ban tegen Cambuur om vervolgens de wedstrijd meteen te beslissen met een fraaie pegel, die hard en halfhoog in de hoek plofte. Gevraagd naar zijn scoringsdrift, wees Bergwijn naar zijn teamgenoten.

Trainer Alfred Schreuder is onder de indruk van zijn afronding. “De kwaliteit van zijn afwerking is extreem goed,” zei Schreuder.

En dat is ook wat opvalt sinds Bergwijns rentree bij Ajax. Hij schiet met scherp. In de dribbel geeft hij zijn schoten moeiteloos vaart en richting mee. Dat blijkt ook uit een indrukwekkende statistiek: voor zijn zes goals had de linksbuiten slechts acht doelpogingen nodig.

Over zijn bliksemstart en zijn rendement is Bergwijn zelf niet verbaasd. “Ik heb altijd wel scorend vermogen gehad. Maar als je niet speelt, is het moeilijk dat te laten zien.”

Met die opmerking wees de international, die Oranje in 2022 ook meer dan eens de weg wees met (winnende) goals, op zijn tijd als reserve bij Tottenham Hotspur. “In Londen heb ik geleerd sneller te handelen en ben ik fysiek sterker geworden. Dat is ook niet zo gek, want je traint met de beste spelers.”

Belangrijk potje

Bergwijn kwijnde bij Spurs weg op de bank, maar was als invaller wel een paar keer goud waard. In de 240 minuten die hij dit kalenderjaar speelde in de Premier League, vond hij drie keer het net. Bij Ajax had hij voor zijn eerste halve dozijn treffers slechts vierhonderd minuten nodig. Een dik uur per doelpunt dus.

Het liefst was de na een uur afgeloste Bergwijn voor zijn tweede hattrick gegaan, maar Schreuder rouleerde met het oog op de aftrap van de Champions League, woensdag tegen Rangers FC. “Natuurlijk baalde ik, maar er komen meer wedstrijden. Het was de keuze van de trainer en ik kan hem wel begrijpen. Woensdag wacht immers alweer een belangrijk potje.”

Dat belangrijke pottje is het Chapions Leagueduel met Rangers FC, dat zich voor de poulefase heeft gekwalificeerd door in Eindhoven PSV, Bergwijns voormalige club, te verslaan. “In die wedstrijd waren ze heel afwachtend en lieten ze de tegenstander het spel maken. Dat verwacht ik woensdag weer. Wij moeten naar onszelf kijken en dan gaan we het zien. De Champions League brengt altijd iets extra’s. Iedereen wil alles geven. Ik hoop dat ik deze lijn in die competitie doortrek.”