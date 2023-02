Steven Bergwijn: ‘Iedereen weet dat ik geen rechtsbuiten ben, daar ben ik duidelijk in geweest’

Steven Bergwijn aan de bal. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Steven Bergwijn slalomde bij Ajax na een sterk begin van flank naar flank, van gesprek naar gesprek en bovenal van mokerslag naar mokerslag. Maar de roemloze eliminatie in de Champions League, zijn haperende rendement, de reeks van zeven eredivisieduels zonder zege én een voortijdige trainerswissel doen aan zijn gevoel bij de transfer niets af, stelt de buitenspeler. “Ik denk nog steeds dat ik de perfecte keuze heb gemaakt.”

Waar baseer je dat op?

“Ik leer elke dag en word beter bij Ajax. Voetbal gaat niet altijd in een stijgende lijn. Dat het zó zou kantelen, had ik alleen niet verwacht, dat had niemand verwacht. Als je zeven wedstrijden niet wint, probeer je uiteraard het beste uit jezelf naar boven te halen, maar dat is lastig als het team niet draait. Toevallig hadden we het er laatst in de kleedkamer over. Zo’n serie heeft geen van ons meegemaakt.”

Bergwijn valt van ongeloof even stil. De aanvaller staat niet te boek als spraakwaterval. Hij oogt stoïcijns, soms nors, maar na zijn terugkeer zag Nederland ook een Bergwijn die zich de resultaten van zijn ploeg aantrok en in de horrorreeks een paar keer met trillende stem voor de camera verscheen. “Het kan niet zo zijn dat Ajax wedstrijden tegen Emmen, NEC en Volendam niet wint. Dan denk ik: hoe kan dit? Als je die tweede helft tegen Emmen ook terugkijkt... We deden maar wat. Met alle respect voor Emmen, maar je moet daar 1-5 winnen. Dan voel ik me beroerd. Dat probeer ik thuis bij mijn twee jongens alleen niet te laten merken.”

Waren jullie wel een team?

“Meer los zand op een gegeven moment. Op het veld dan, want in de kleedkamer merkte ik niets. Op trainingen ontstaan soms wel bepaalde irritaties. Dat is niet gek. Eerder normaal als je niet wint. Je hoeft ook niet met iedereen beste vrienden te zijn, zolang je maar voor elkaar door het vuur gaat op het veld.”

Bergwijn noemt Napoli-thuis als mogelijk kantelpunt. “Die 6-1 nederlaag was wel een harde klap die iets met ons vertrouwen deed.” Voor Schreuder was Ajax’ Champions Leaguedebacle reden om het elftal te husselen. Bergwijn was in Volendam nog schaduwspits om vervolgens van flank te wisselen met Dusan Tadic. Hij lacht als de switch ter sprake komt.

Waarom begin je meteen te lachen?

“Iedereen weet dat ik geen rechtsbuiten ben. Ik heb wel eens gehoord dat ik ook op rechts goed kan spelen omdat ik daar bij Oranje onder Ronald Koeman gespeeld zou hebben. Maar dat was heel anders. Daar was ik meer een schaduwspits naast Memphis en pakte Denzel Dumfries de rechterflank. Niet te vergelijken met hoe Ajax speelt.”

Wist Schreuder dat?

“Ja, ik ben duidelijk naar alles en iedereen geweest dat ik geen rechtsbuiten ben. Vanaf het moment dat Ajax me wilde kopen eigenlijk al. Ik zei: hou er rekening mee. Dat herhaalde ik toen de trainer met mij kwam praten. En toen hij me op rechts wilde zetten, zei ik: we kunnen het altijd proberen, maar ik ben geen rechtsbuiten. Ik begreep ook niet echt waarom hij wilde switchen.”

Waarom niet? Jij draaide minder op links, terwijl Tadic daar de voorbije jaren uitblonk.

“Ja, maar wat is minder? Als je even geen goal maakt of assist geeft? Dan nog vond ik dat nog geen aanleiding om me daar weg te halen. Op links haal je het beste in me naar boven. Je kunt me nog beter op het middenveld dan op rechts zetten.”

Wat heb je daarover tegen Heitinga gezegd?

“Hetzelfde. Ik ben tegen hem ook duidelijk geweest over mijn voorkeur, zoals bij Alfred. Maar het is voetbal. Het maakt me wel uit waar ik speel, maar ik zal een rol nooit weigeren en op elke plek alles geven.”

Het leek je rendement ook aan te tasten. Na jouw zes goals in zes duels kwamen er in twaalf wedstrijden nog maar twee bij.

“Ja, maar ik denk dat de mensen die alleen daarnaar kijken weinig verstand van voetbal hebben. Het gaat niet alleen om rendement, maar ook om hoe je je team beter laat spelen.”

Bergwijn doelt daarmee ook op hoe snel zijn stempel verandert. Stond hij aanvankelijk nog te boek als voltreffer die de nieuwe topscorer ging worden, daar viel de term ‘miskoop’ de laatste maanden steeds vaker. “Ik ben nooit bezig geweest met topscorer worden. Het enige waarvoor ik ben gekomen, is het winnen van prijzen. Als ik straks topscorer ben, is dat mooi. Zo niet, kan dat me niks schelen als we dan op het Museumplein staan. Dat is het belangrijkst.”

Ben je tevreden met je rendement de laatste tijd?

“Hier had ik na mijn begin niet voor getekend, nee. Tegenstanders stellen zich alleen meer op je in en je ziet hoe belangrijk het is dat het team draait. Ik geloof dat het dicht bij elkaar zit en ik snel weer een serie neer kan zetten. De topscorer in de eredivisie staat op elf goals. Waar hebben we het dan over? Ik sta als vleugelspits op acht. Dat is niet slecht, hè.”

Wat vind je ervan dat jouw prijskaartje vaak wordt genoemd?

“Ik ben eraan gewend. De kritieken schommelen heel erg. Heel zwart-wit. Ik ben de beste als ik veel scoor, en anders kan ik er zogenaamd niks meer van. Toen het goed ging en ik dingen toegestuurd kreeg, zei ik al: let maar op, als het straks minder gaat, hoor je iedereen weer dat ik er niks van bak. Ik luister er niet naar.”

Wat Bergwijn niet had verwacht, was dat de trainer die hem in het voorjaar nog belde om hem – voor zover nog nodig – te overtuigen te tekenen, een half jaar later zou sneuvelen. Schreuder kreeg de landskampioen na de winterstop niet meer aan de praat.

Hoe zou je je band met Schreuder omschrijven?

“Ik denk dat we dat achterwege moeten laten. We zijn nu aan een nieuw tijdperk begonnen. Maar ik had op zich wel een goede band met Alfred, hoor. We waren het niet altijd eens met elkaar. Dan geef ik mijn mening, zoals ik dat altijd doe. Discussies hebben we gehad, maar problemen, nee.”

Voor de Klassieker tegen Feyenoord hadden jullie een woordenwisseling.

“Ik vond dat niet echt een woordenwisseling. Hij zei dat ik ziek was geweest. Dat was ook zo. Hij koos voor anderen. Dan moet ik dat accepteren, toch?”

Jij wees hem op teamgenoten die ook ziek waren maar wel gingen spelen.

“Wat ik zei, doet er niet toe. Ik moest het accepteren dat hij voor anderen koos en ervoor zorgen dat als ik erin kwam, ik zou laten zien dat ik erin hoorde te staan.”

Hoe was het na het ontslag van de trainer tegen Volendam in de kleedkamer?

“Iedereen was boos en de teleurstelling was heel groot. Het was muisstil. Beter ook, want als je zulke wedstrijden niet wint, moet je je mond houden, je schamen, douchen en naar huis gaan. Het was de zoveelste keer. Dat gevoel had ik vooral. Ik staarde voor me uit. Het wil dan niet meer. Alles zit tegen. Wij missen kansen. Die ene van hun gaat erin.”

Is dat volgens jou pech of eigen schuld?

“Ik neig meer naar het tweede.”

En toen kwam directeur Edwin van der Sar de kleedkamer in..

“Ja, hij zei dat het na die reeks zo niet verder kon. Iedereen was stil.”

Wat dacht jij?

“Niks.”

Begreep je het?

“Ja, als je zeven wedstrijden op rij niet wint, kom je als trainer onder druk te staan. Zeker bij Ajax.”

Jullie hadden als selectie de week ervoor nog een praatsessie met de mental coach. Heeft dat het vertrek van de trainer bespoedigd of vertraagd?

“Ik denk niet dat dat voor zijn positie uitmaakte. Ons als groep deed het wel goed. Iedereen kwam aan het woord en gooide alles eruit. Ik wist nu ook hoe anderen dachten. Wat ik heb gezegd en wat daar is besproken, is en blijft iets van de groep.”

Voelde je je wel verantwoordelijk voor het ontslag van trainer, zoals Tadic die nacht op het parkeerdek aangaf?

“Ik begrijp Dusan wel. Als we winnen, blijft de trainer zitten. Het is alleen niet zo dat wij die wedstrijden niet willen winnen. Punten verliezen doen we niet bewust.”

Hoe is de sfeer nu?

“Positiever. Dat komt ook door de overwinningen. Op trainingen merk je ook dat iedereen gretig is. Ik denk dat iedereen er weer positief in zit.”

Hoe komt dat?

“Het voelt voor jongens ook als een nieuwe kans, omdat iedereen weer op nul begint. Daar komt bij dat het besef er is dat als we veel meer punten gaan verspelen, we geen kampioen meer worden. We hebben veel laten liggen, maar staan drie punten achter op Feyenoord. Dat is niet veel. We beseffen ook dat als we alleen naar onszelf kijken, we weer gaan winnen en dat het goed gaat komen.”

Welke indruk maakt Heitinga op je?

“Een heel goede. Hij is scherp, zit er kort op. Ik kwam hem hier op de Toekomst wel eens tegen, maar kende hem verder niet. Hij is gewoon duidelijk. En dat is belangrijk voor deze groep.”

Duidelijkheid?

“Ja, dat zit in details. Hij laat zien dat we beter kunnen aanvallen en verdedigen. Daarin is hij helder. Toen hij begon, liet hij in de Arena de ranglijst zien. Daar kijk je naar en je ziet, naast dat we vijfde staan, allemaal oranje blokjes die voor gelijke spelen staan. Dat was wel confronterend.”

Bergwijn, die met klachten aan het bovenbeen Ajax vanaf de tribune zag ontsnappen tegen RKC, mikt op het vijfde opeenvolgende groene blokje tegen Union Berlin. De aanvaller die kwam om te schitteren in de Champions League, vindt zich na de winterstop terug in de Europa League.

Is de Europa League een troost voor de mislukte Champions Leaguecampagne?

“Zeker niet. Dit is geen straf. Integendeel, als je ziet dat clubs als Manchester United en FC Barcelona nog in de Europa League zitten. Ook als je ziet hoe wij gepresteerd hebben in de Champions League, mag je dit niet als een troostprijs zien.”

Hoe ver kunnen jullie komen?

“We moeten juist ronde voor ronde kijken. Union Berlin is al een heel lastige tegenstander. Ze zijn niet zomaar zo snel van het tweede niveau naar de top van de Bundesliga gegaan. En Duits voetbal kennen we. Lopen en lopen. Het is voor ons een mooie kans om weer het Ajax te laten zien wat de mensen afgelopen jaren hebben leren kennen.”