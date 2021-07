Steven Berghuis verruilt Feyenoord voor Ajax

Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Het gaat om een mondeling akkoord. Berghuis tekent tot 2025. Volgens Ajax zou Berghuis een gelimiteerde transfersom van vier miljoen euro in zijn contract hebben gestaan, maar ze lijken nu toch meer te gaan betalen.

Met de clubleiding van Feyenoord is de afspraak gemaakt dat de vier miljoen direct wordt overgemaakt naar de Kuip en dat er in de toekomst via bonussen nog eens maximaal 1,5 miljoen extra kan worden verdiend door de Rotterdammers. Bonussen die volgens Feyenoord zo goed als zeker betaald zullen worden.

Technisch directeur Marc Overmars van Ajax meldde zich vorige maand voor de Feyenoorder. Een transfer van Feyenoord naar Ajax, en andersom, ligt altijd gevoelig. Zo ook deze. Berghuis is de sterkhouder en topscorer van Feyenoord, en vertrekt nu naar de aartsrivaal.

Gevoelig

Voetballers maakten in het verleden wel vaker de overstap tussen de twee clubs. De bekendste is Johan Cruijff, die Ajax in 1983 verliet voor Feyenoord en direct kampioen werd. En in 2014 vertrok doelman Kenneth Vermeer naar Rotterdam. Dat leverde hem bedreigingen op. Vermeer kwam uit de jeugd van Ajax, maar kwam op de tweede plaats in de pikorde terecht en koos ervoor om naar Feyenoord te vertrekken voor een miljoen euro. Een supporter hing een pop van de doelman met een strop om zijn nek over de balustrade in de Arena.

Andersom vertrokken eerder onder anderen Henk Groot, Arnold Scholten en Jan Everse rechtstreeks van Feyenoord naar Ajax.

Sinds het seizoen 2016-2017 komt Berghuis uit voor Feyenoord. Eerder speelde hij voor FC Twente, VVV-Venlo, AZ en Watford. In het afgelopen seizoen maakte hij in de eredivisie achttien doelpunten voor Feyenoord. Berghuis liet na 2019 een aantal keer weten niet open te staan voor een stap naar een andere Nederlandse club.