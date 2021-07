Steven Berghuis over ophef na transfer: ‘Twee dingen gingen echt te ver’

Steven Berghuis maakt de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax. Beeld ANP

Sinds de transfer van Berghuis naar Ajax deze maand kreeg de aanvaller een stortvloed aan kritiek. “Daar had ik ook wel rekening mee gehouden, als je zo’n stap maakt,” reageert de 29-jarige Oranje-international nuchter bij de NOS. “Ik ben natuurlijk niet dom. Dat is niet erg, dat is de emotie. Er zijn natuurlijk wel twee dingen geweest die te ver zijn gegaan voor mijn gevoel.”

Zo was er veel afkeer over het spandoek met de namen van Polletje (de eerder dit jaar geliquideerde Ajaxhooligan), de vermoorde Peter R. de Vries en Berghuis. Achter de namen van Polletje en De Vries staan vinkjes, het vakje achter de naam van Berghuis is veelzeggend nog leeg. Ook was er een gigantische, antisemitische graffiti-schildering in Rotterdam-Crooswijk, die inmiddels is verwijderd. Op een muur aan het Schuttersveld was de ex-Feyenoorder afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust, met de tekst: ‘Joden lopen altijd weg.’

Clubliefde

Berghuis: “Het is wel gewoon mijn werk en mijn sport. Ik snap de emotie daarin wel van beide kanten. Maar ik wil het maximale uit mijn carrière halen en moest ik voor mijn gevoel deze stap zetten.” Over de kritiek die hij kreeg vanwege een gebrek aan clubliefde, zegt hij: “Ik ben een jongen van Apeldoorn. Niet iedereen kan opgroeien bij een club en daar vanuit de jeugdopleiding helemaal doorkomen. Uiteindelijk ben je professioneel en heb ik vijf jaar lang alles gegeven voor Feyenoord. Dat heb ik ook drie jaar lang voor AZ gedaan.”

De situatie met bedreigingen die nu is ontstaan, heeft Berghuis wel meegenomen in zijn afweging om naar Ajax te gaan. “De topsportman komt in mij naar boven. Wat wil je in je carrière en dan ga je daarvoor. De mensen die dicht bij me staan, staan daar ook achter. Uiteindelijk ga ik daarvoor.”

Volgens de aanvaller waren er niet veel andere clubs in de race dan Ajax. “Het viel qua concrete opties best wel mee. Ik heb toen alles naast elkaar gelegd. Dan is het perspectief bij Ajax en de ambities die hier liggen iets waar ik in mee wil. Die ambities heb ik zelf ook. Toen heb ik weloverwogen die keuze gemaakt.”