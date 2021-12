Steven Berghuis lacht het laatst: ‘Het werd erg opgeklopt allemaal’

Steven Berghuis probeert een pass van voormalig ploeggenoot Orkun Kökçü van Feyenoord te blokkeren. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Honderden tieners met vuurwerk stonden al een uur klaar om Ajacied en vooral voormalig Feyenoordaanvoerder Steven Berghuis een beangstigend onthaal te geven. De bus van de aartsrivaal nam echter een andere ingang, waardoor de meest besproken eredivisiespeler en de meest vervloekte Feyenoorder van 2021 de boze menigte alleen van afstand zag.

Van vijandigheid was binnen De Kuip nauwelijks iets te merken. Na een knalshow voor de aftrap volgde meteen een dolletje met directe tegenstander Orkun Kökçü. Haat en nijd? Totaal niet. De middenvelders die vorig seizoen nog slaags raakten op een training, omhelsden elkaar zelfs innig.

De na een uur gewisselde Berghuis kreeg bij zijn tocht langs voormalige teamgenoten ook nog een hand van Feyenoordtrainer Arne Slot, de man die hem in het voorjaar nog vergeefs probeerde aan boord te houden. Daar bleef het niet bij. Toen Berghuis op slippers de persruimte binnensjokte, zag de gastvrouw haar kans schoon en scoorde ze een foto met haar voormalige clubgenoot.

Brede grijns

De hoofdrolspeler schuifelde, een klein uurtje nadat hij na zijn wissel wat chagrijnig naar de dug-out was gesjokt, weer met een brede grijns rond. Het belangrijkste cadeau dat hij zich had gewenst, de drie punten die Ajax na de nederlaag tegen AZ hard nodig heeft in de strijd om de titel, was na een kwaliteitsarme Klassieker binnen.

“Dat neem je voor lief als je drie punten pakt in zo’n belangrijke wedstrijd, zeker omdat de verschillen op de ranglijst erg klein zijn,” aldus Berghuis, die nog even uithaalde naar voormalig Feyenoordassistent Cor Pot. “Hij heeft het mij erg moeilijk gemaakt, daarom was er ook veel frustratie vorig jaar. Die is er nu niet. Dat zie je aan heel Feyenoord, want ze zijn allemaal opgeleefd.”

Waar Ajax en Berghuis eerder dit seizoen schitterden in topduels, werd de zege ditmaal op karakter binnengesleept. Dat Ten Hag het trio Schuurs, Blind en Álvarez aanwees als uitblinkers, was veelzeggend. Berghuis was ijverig, maar kon zijn stempel net als de andere aanvallers nauwelijks drukken. Wel leidde hij met een schitterende krul op de diepgaande Dusan Tadic de eigen goal en openingstreffer van Marcos Senesi in.

De rust zelve

Daar bleef het qua briljante ingevingen ook wel bij, zag ook Ten Hag. “Berghuis heeft zijn taken gedaan, maar sprankelde niet. Het had wel wat dominanter gemogen in de eindfase,” aldus de coach, die tot afgelopen week regelmatig met zijn grote zomeraankoop sprak over zijn rentree in De Kuip. “Dat was deze week amper nodig. De reis hierheen verliep prima. Steven was de rust zelve.”

Berghuis wist dat het enorm scheelde dat De Kuip leeg bleef. “Anders was het twee of drie keer heftiger geweest. Het was best lastig om in het oog van de storm te zitten. Vanaf het begin werd het allemaal zó opgeklopt. Als je deze gevoelige stap zet, moet je een grote jongen zijn. Je weet dat er veel bij komt kijken, maar het werd te veel aangedikt doordat zoveel mensen aan het woord komen. Als je alle verhalen en bedreigingen leest, houd je natuurlijk weleens je hart vast. Ik ben niet bang geweest, maar ik ben de begeleiding van Ajax, Feyenoord en de politie dankbaar dat het goed is gegaan.”