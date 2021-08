Steven Berghuis laat zich niet van de wijs brengen: ‘Voetballen gaat voor sentiment’

Steven Berghuis in duel met Jose Angel Esmoris Tasende (Angelino) van RB Leipzig. Beeld ANP

Voor Steven Berghuis wacht woensdag zijn debuut als Ajacied in de Johan Cruijff Arena in de oefenwedstrijd tegen Leeds United. “Ik begrijp de sentimenten die er spelen jegens mij als voormalig Feyenoordspeler, en daar heb ik ook begrip voor, maar ik concentreer me op het voetbal.”

Binnen Ajax is Berghuis al snel ingeburgerd, vertelde de 29-jarige aanvaller zaterdag na de oefenwedstrijd tegen RB Leipzig (1-1) in het Oostenrijkse Groedig, nabij Salzburg. “Het verloopt allemaal vrij natuurlijk. Een aantal spelers van Ajax kende ik al van Oranje. Maar je moet altijd even je weg vinden in een nieuwe omgeving. Ik heb dat vaker ervaren. Het is vooral elkaars kwaliteiten leren kennen.”

Roerige tijd

Ajax houdt er een andere speelwijze op na dan Feyenoord, een andere spelopvatting vooral. “Er worden van mij als rechtsbuiten andere dingen gevraagd. Sneller druk zetten naar voren, bij voorbeeld. Heeft te maken met wat deze trainer wil. En ik zal de samenwerking met rechtsback Noussair Mazraoui en met spits Sébastien Haller moeten verbeteren. Dat moet allemaal groeien.”

Berghuis beleefde na zijn overgang van Feyenoord naar de grote rivaal Ajax een roerige tijd. Hij werd zelfs met de dood bedreigd. De rust is inmiddels redelijk weergekeerd. “Een kwestie vooral van de sociale media links laten liggen. Bij Ajax zit ik in een fijne omgeving, iedereen probeert me te helpen en te stimuleren. Zoals ik ook een warme band heb met veel mensen met wie ik vijf jaar bij Feyenoord heb samengewerkt.”

Woensdag oefent Ajax tegen Leeds United. Het is de generale repetitie voor de officiële start van het seizoen: de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, zaterdag in de Arena. Berghuis wil woensdag bij zijn kennismaking met het Ajaxpubliek graag het beste van zichzelf tonen – ‘Ik moet het uiteindelijk op het veld laten zien’ – maar hij heeft fysiek nog wel terrein te winnen. “Het gaat vooral om wedstrijdritme. De laatste keer dat ik de negentig minuten heb volgemaakt, was in mei met Feyenoord. Op het EK heb ik weinig gespeeld.”

Tegen Leipzig (waar ex-Ajacied Brian Brobbey ontbrak vanwege een blessure) speelde Berghuis een uurtje. Alleen Dusan Tadic en keeper Maarten Stekelenburg maakten de negentig minuten vol. “Het was rommelig,” vond trainer Erik ten Hag. “Alleen het resultaat was eigenlijk goed tegen de nummer twee van Duitsland.” Het duel begon met een minuut stilte voor Noah Gesser, de 16-jarige jeugdspeler van Ajax die vrijdag overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Ajax speelde met rouwbanden.

Slordig spel

Tadic opende al snel de score, na een fijne pass van Mazraoui. In de 54ste minuut kwam Leipzig langszij via Christopher Nkunku. De Duitsers hadden zeker een uur het initiatief, in het zadel geholpen door slordig spel van Ajax. Ten Hag: “Het veld was klein, we kennen de speelwijze van Leipzig met veel pressing. Dat is een uitstekend elftal. We hadden er moeite mee. Logisch in deze fase, zoals ik al eerder zei: we zijn conditioneel nog niet goed. We hebben deze wedstrijden nodig om te groeien.”

Voor Davy Klaassen was het zijn eerste wedstrijd na een teleurstellend EK, waarop hij niet in actie kwam. Na drie kwartier was de pijp bij hem wel leeg. Daley Blind hield het een uurtje vol, Jurriën Timber vijf kwartier. Het zijn de naweeën van een vreemd en volgepropt seizoen.

Ten Hag heeft ook te maken met een paar flinke tegenvallers. Sean Klaiber liep tijdens het trainingskamp in Oostenrijk een zware knieblessure op, terwijl Mohammed Kudus afgelopen week de meeste uren doorbracht op de hometrainer. De Ghanees heeft een enkelblessure en hij mist de strijd om de Johan Cruijff Schaal en vermoedelijk ook de eerste competitiewedstrijd tegen NEC op 14 augustus. Vorig seizoen werd Kudus na een wervelend begin bij Ajax ver teruggeworpen door een knieblessure. Ten Hag: “Ik kan geen indicatie geven hoe lang dit gaat duren. Het verleden heeft geleerd dat ik daar ook voorzichtig mee moet zijn.”