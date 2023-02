Steven Berghuis ‘jat’ petje van supporter op de tribune: ‘Het was een dure pet, volgens mij’

Steven Berghuis. Beeld ANP

“Mo ging naar bekenden van ‘m. Eén van die jongens had een pet op”, reconstrueerde Berghuis de viering van de beslissende 3-1 van Kudus tegen RKC, waarbij hij in zijn blijdschap een soort karatetrap maakte en een pet opzette van iemand uit het publiek. “Of ik hem heb teruggegeven? Ja, gelijk. Het was een dure pet volgens mij. Ik denk dat hij boos was geworden als ik hem had meegenomen.”

Waarom hij dat deed, kon Berghuis moeilijk verklaren. ,,Ik weet het ook niet. Soms gebeuren er gekke dingen als je in een stadion speelt”, aldus de linkspoot. “Ik vierde het zo uitbundig omdat het een belangrijk moment was. We hadden best wat moeite met de manier waarop RKC speelde. Bij de 3-1 was de wedstrijd over. Het zou zonde zijn geweest als we, in de goede reeks waarin we zitten, punten hadden verspeeld tegen RKC.”

Na rust opereerde Berghuis net als in zijn Feyenoordtijd als rechtsbuiten was hij ook betrokken bij de gelijkmaker van Brian Brobbey en de 2-1 van Jurriën Timber. “Ik merkte in de eerste helft dat het in het centrum vrij druk was, terwijl er op de flank wel ruimte lag. Daar kon ik misschien meer betekenen. Nou, dat bleek ook.”