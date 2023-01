Steven Berghuis haalt uit na beladen Klassieker: ‘Denk na voor je wat zegt’

Steven Berghuis (31): ‘Deze week heeft veel impact gehad op mij en mijn familie.’ Beeld Pim Ras Fotografie

“De media hebben het lekker aangewakkerd,” begint Berghuis. “Gelukkig heb ik heel verstandige mensen aan het woord gehoord, zoals onze trainer en de trainer van Feyenoord. Maar ik heb ook heel domme mensen aan het woord gehoord. Dan bedoel ik een René van der Gijp, dan begin ik met de domste eigenlijk, de dingen die hij zegt in de uitzending... Denk even na voor je wat zegt. Het AD, waar heel verstandige mensen werken, ook mensen met een gezin... Dat vindt het verstandig om een foto van mij, schreeuwend, op de cover te doen. Dus deze week heeft veel impact gehad op mij en mijn familie.”

Er waren veel maatregelen getroffen om Berghuis en zijn ploeggenoten op een zo veilig mogelijke manier naar de Kuip te laten reizen. In het stadion waren er netten opgehangen om te voorkomen dat er voorwerpen het veld op werden gegooid. Berghuis vond dat de supporters zich ondanks alle bedreigingen en berichten goed gedroegen. “Als je het vandaag ziet in het stadion: prima. Fluiten, oké. Een paar spreekkoren, oké. Maar mensen worden zo opgehitst door de media. Dat heeft invloed op mijn familie.”

Zoveel domme mensen

“Ik begrijp dat de supporters van Feyenoord teleurgesteld zijn en dat is prima. Maar er komen zoveel domme mensen aan het woord die het verder ophitsen. Dat gaat vervolgens maar door via social media. Ik lees het zelf niet en zit niet op social media, maar kreeg wel van veel mensen bezorgde berichtjes. Zelfs van mijn oma. Waarom moet het allemaal in die bewoording? Denk een beetje na,” doelt Berghuis op de berichtgeving in de media.

Over zijn ontvangst door de Feyenoordsupporters: “Het was prima. Ze zijn ook teleurgesteld dat ik hier weg ben gegaan en die keuze heb gemaakt, dat mag ook. Die rivaliteit is prima. Heel veel mensen keken uit naar deze wedstrijd door mijn stap die ik heb gezet. Prachtig affiche, dat hoort erbij. Maar er komen zoveel domme mensen aan het woord en dan gaat het maar door, door, door.”

Uiteindelijk viel het Berghuis op het veld mee. “Als je op het veld staat, geniet je. Ik vond het een mooie middag. Een mooie wedstrijd en mooie rivaliteit. Maar de vijandigheid naar mij ging wat ver.”