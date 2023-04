Steunpilaar Álvarez pakt tiende geel en ontbreekt tegen PSV: ‘Dat gaan we voelen’

Edson Álvarez tijdens de 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen. Beeld Getty Images

Waar de meeste gele kaarten zonder poeha voorbijvliegen, ging het na de volgens Heitinga ‘verschrikkelijke’ zege van Ajax op FC Emmen (3-1) vooral over de prent van Edson Álvarez. Die werd na ruim een half uur spelen getrokken door scheidsrechter Marc Nagtegaal, toen de Mexicaan rond de middellijn aanvaller Ole Romeny van de sokken had gelopen. Zijn tiende gele kaart van het seizoen leverde hem een dubieus clubrecord op.

Veel erger voor Álvarez dan dat negatieve record zijn de mogelijke gevolgen voor zijn elftal, want hij is nu geschorst voor de kraker tegen PSV van zondag; een cruciaal duel in de strijd om plek 2, achter Feyenoord. Dat is een aderlating voor Heitinga, want Álvarez is een van de weinige spelers met gif in zijn spel.

“Sinds mijn aanstelling kan ik alleen maar credits geven voor de winnaarsmentaliteit die hij elke wedstrijd toont en waarmee hij de ploeg op sleeptouw neemt,” zei Heitinga na afloop. “Dat maakt dit een groot gemis. Edson bezorgt ons balans. Hij kan ook op verschillende posities in en voor de verdediging goed uit de voeten. Hij is een steady speler. Die ga je dit duel missen.”

Stabiele factor

Dat beseften ook Steven Berghuis en Jurriën Timber, die tevergeefs verhaal haalden bij Nagtegaal. Zonder hun frontsoldaat en beste speler van dit kalenderjaar trekken ze zondag naar Eindhoven. In een seizoen waarin wisselvalligheid troef is, blijkt de noeste Mexicaan als mandekker en als controleur een stabiele factor. Niet voor niets wenste Heitinga zich al een ‘dubbele Álvarez’.

Álvarez is niet alleen de blokkade die Ajax in de restorganisatie niet verder in elkaar laat donderen, maar ook de ‘vuurtoren’ die de kleine luchtmacht nog van enige lengte en kopkracht voorziet. En dat laatste maakt het hoofdpijndossier voor Heitinga compleet. In het seizoen waarin Ajax nog drie toppers wacht, noteerden de Amsterdammers al het hoogste aantal geïncasseerde kopgoals (zeventien, waarvan drie tegen PSV) in tien jaar. Vooral Álvarez wist erger te voorkomen. Tegen Emmen bereidde hij bovendien met een gewonnen luchtduel de 1-0 van Jorge Sanchez voor.

En PSV heeft met Luuk de Jong juist wel een uitgesproken kopspecialist in huis. Niet voor niets moest Heitinga diep zuchten voordat hij de eerste vraag over de absentie van Álvarez beantwoordde. “Die voel je wel even. Tijdens de wedstrijd ben je dan ook meteen bezig met oplossingen voor volgende week.”

Grenzen opzoeken

Heitinga stelde geen seconde te hebben overwogen de op scherp staande Álvarez te sparen. “We moesten ook dit duel winnen.”

Álvarez zag dit seizoen een op de drie overtredingen met geel bestraft worden, ontsnapte meer dan eens aan een kaart en moet na PSV bij elke volgende kaart een duel brommen. Kan het niet een tandje minder? Heitinga: “Dit zit ook in zijn spel en maakt hem ook een speler die je graag in je ploeg hebt. Eentje die altijd de grens opzoekt, wat vaak heel positieve gevolgen voor ons heeft.”

En wat denkt de Mexicaan er zelf van? “Ik verdiende volgens mij geen gele kaart. Bovendien was het pas mijn eerste overtreding van de wedstrijd. Door een slechte beslissing mis ik een heel belangrijke wedstrijd,” zei Álvarez, die zich – op wat kaarten voor mekkeren na – van geen kwaad bewust is. “Ja, het is mijn tiende kaart, maar dit is mijn stijl. Die kan ik niet veranderen en ga ik ook niet veranderen. Een aantal van die kaarten kreeg ik vanwege aanmerkingen op de leiding of tijdens een opstootje, maar bij de rest ging ik er nooit met een slechte bedoeling in.”

Calvin Bassey

Kwade intenties of niet, zijn trainer kan dus weer naar de tekentafel. Heitinga liet weten dat de strijd tussen jonkies Jorrel Hato en Youri Baas links achterin nog openligt en weet nog niet of hij tegen PSV over de herstellende Devyne Rensch – Mohammed Kudus wordt een nog moeilijker verhaal – kan beschikken. Nu Daley Blind er niet meer is, komt Heitinga al snel weer bij Calvin Bassey uit. Sterk en snel, maar kwetsbaar aan de bal, bleek vooral toen Feyenoord er vorige maand de tactiek op instelde. De trainer zei daarna dat teamgenoten hem meer moesten helpen, om Bassey vervolgens niet meer op te stellen.

Voor de bekerfinale tegen PSV, later deze maand, mist Heitinga in Kenneth Taylor een andere controleur. De voorbije weken stoomde hij Florian Grillitsch klaar voor die rol. “Ik ben niet snel tevreden. Het is natuurlijk lastig om meteen je topniveau te bereiken als je maanden niet hebt gespeeld,” aldus de Oostenrijker, die Álvarez in de kleedkamer nog zag balen. “Hij is heel belangrijk voor ons, op en naast het veld. We moeten dat zien te compenseren tegen PSV. Ik heb er vertrouwen in dat we de wedstrijd gaan winnen.”