Steunpakket van 11 miljoen euro voor Nederlands voetbal

Het KNVB Bondsbureau in Zeist. Beeld ANP

Het pakket bestaat uit een combinatie van donaties, maatregelen en tegemoetkomingen, allemaal bedoeld om de financiële consequenties van de coronacrisis voor zowel de prof- als amateurclubs enigszins te beperken. De verdeling van het geld tussen de profs en amateurs is ongeveer ‘fiftyfifty’.

De internationals van het Nederlands elftal, de ‘Leeuwinnen’ en Jong Oranje doneren samen met ING geld aan de amateurclubs. De KNVB voegt geld uit eigen middelen toe aan het steunpakket voor de ongeveer 3000 amateurverenigingen in Nederland, die bij elkaar zo’n 1,2 miljoen leden hebben.

De nationale bond gaat ook de profclubs op diverse manieren financieel ondersteunen. Zo worden bepaalde bijdrages die later in het jaar overgemaakt zouden worden versneld beschikbaar gesteld. Bij clubs die een lening hebben lopen bij de bond wordt de aflossing daarvan met een half jaar opgeschort. De KNVB maakt ook geld vrij uit de eigen reserves van de sectie betaald voetbal, om zo clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie te helpen om deze moeilijke periode te overbruggen.

‘Daarbij verwacht de KNVB op dit vlak ook onderlinge solidariteit bij de clubs, van de kleinste betaaldvoetbalorganisaties tot de clubs die Europees voetbal spelen,’meldt de bond. ‘Voor sterke en aantrekkelijke Nederlandse betaaldvoetbalcompetities zijn alle clubs hard nodig.’

Het nieuwe ING-hoofdkantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam. Beeld ANP

Internationals

De internationals van de nationale ploegen hebben aangegeven ook allemaal graag een steentje te willen bijdragen aan het amateurvoetbal in Nederland. ‘De plek waar ze zelf allemaal zijn begonnen,’ aldus de bond.

ING sponsort al jarenlang ruim vijfhonderd amateurverenigingen in Nederland. De bank, ook sponsor van de KNVB en hoofdsponsor van de nationale teams, doet bovenop die lopende bijdrages ook een extra bijdrage aan het financiële steunpakket waarvan alle amateurclubs profiteren.

De overheid besloot onlangs ook al om de Nederlandse sportclubs te helpen. Verenigingen en clubs kunnen bij het noodloket van het ministerie van Economische Zaken aankloppen voor een eenmalige uitkering van 4000 euro.

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is blij dat profvoetballers in deze moeilijke periode iets kunnen terugdoen voor de clubs waar het voor hen ook allemaal begon.“We voetballen over de hele wereld, in de grootste stadions, de grootste wedstrijden en de beste competities,” zegt hij. “Maar je vergeet nooit waar je bent begonnen. Onze oude amateurclubs. Daar liggen allemaal prachtige herinneringen,” aldus de Brabander, die zelf begon bij WDS’19 uit Breda. “Juist nu heeft het amateurvoetbal een steuntje in de rug nodig. Wij zijn blij dat we in deze moeilijke tijd iets terug kunnen doen. Zodat ook de voetballers van nu een mooie toekomst hebben.”