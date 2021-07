Sterke Nederlandse atletiekploeg kent twee favorieten en kansrijke outsiders

Een gouden voorsprong zoals Femke Bol had op de 400 meter bij de EK in Cluj is in Tokio minder waarschijnlijk. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Met grote ogen kijken ze naar de tribunes met liefst 80.000 zitjes, hun mobieltjes maken filmpjes. Een groot gedeelte van de Nederlandse atletiekploeg bezichtigde woensdag voor het eerst de plaats waar het moet gebeuren: het Olympisch Stadion. Hoewel die stoeltjes zo goed als onbezet zullen blijven, is de hunkering naar wedstrijdspanning ongetwijfeld toegenomen.

Donderdag, een week na de openingsceremonie van de Spelen, komt ook de atletiek op gang. Trots is men op Papendal op de afvaardiging van meer dan veertig atleten. Er staat dan ook een bijzondere generatie. Met jong talent als Zoë Sedney (19), de razendsnel opgekomen Femke Bol (21), gouden medaillekandidaat op meerdere afstanden Sifan Hassan (28), tweevoudig wereldkampioene Dafne Schippers (29) en vlaggendrager en sprintveteraan Churandy Martina (37). Andere namen om zeker in de gaten te houden: Jorinde van Klinken (21), Nadine Visser (26), Anouk Vetter (28) en Menno Vloon (27).

Met de kracht in de breedte zit het dan ook wel snor. Daarvan zijn de estafetteploegen het beste voorbeeld. Het gaat goed met de Nederlandse atletiek. De voorbije jaren leek het wel een goednieuwsshow. In maart werden er op de EK indoor zeven medailles gepakt, waarvan liefst vier gouden. Nu moet blijken wat deze ploeg op de Spelen waard is. Sprintbondscoach Bart Bennema: “Dit is een ander level dan op de EK. Dat we daar even heel duidelijk in zijn. Hier gaat het vanaf dag 1 en vanaf de series écht hard.”

Wereldtoppers

Als de fans in Nederland na alle succesverhalen nu een medailleregen op de Spelen verwachten, kunnen ze weleens bedrogen uitkomen. In coronatijd troffen de Nederlandse atleten de wereldtoppers nog minder vaak dan voorheen. Atletiek is een mondiale sport: over de hele wereld willen kinderen weten wie er het hardste kan rennen. Goede atleten die de finale kunnen halen zijn er genoeg in dit team, echte topfavorieten niet, behalve Sifan Hassan en in mindere mate Femke Bol.

Bennema, trainer van onder anderen Schippers, Martina en Visser, vindt voorspellen gevaarlijk, maar wil best helpen de kansen globaal door te nemen. “Puur kijkend naar wat iedereen dit seizoen heeft laten zien, hebben we twee namen die hoogstwaarschijnlijk op het podium staan als ze doen wat ze horen te doen. Sifan Hassan, misschien zelfs vaker, en Femke Bol. Als we verder gaan kijken, komen we bij outsiders en underdogs. De estafetteploegen, Dafne Schippers, wie weet, maar ik voorspel niets. Nadine Visser loopt weer op het niveau waar ze op hoopte en dan zit er in de finale misschien veel in. Menno Vloon bij het polsstokhoogspringen, als hij piekt op het juiste moment. En zo zijn er meer. Maar om nou te zeggen: die halen wel ‘even’ een medaille, nee, dan heb je er niet zoveel verstand van.”

Los van het medailleklassement en voorbij de podiumplaatsen zijn er binnen deze gemêleerde Nederlandse atletiekploeg velen die ver kunnen reiken. Een groot gedeelte kwam woensdag in Tokio aan, maar is al volledig geacclimatiseerd na een ruime week trainen in Chiba, vijftig kilometer verderop. De sporters konden alleen naar buiten om te trainen, maar vonden er prima omstandigheden en dankzij de inzet van maaltijdbezorgdiensten werd niemand chagrijnig van het eten.

Hoogtestage

Er zijn atleten die nog veel geduld moeten hebben. Zo staat de marathon van Abdi Nageeye en co pas gepland op de laatste dag van de Spelen: 8 augustus. Een dag eerder is het de beurt aan de vrouwen. Jill Holterman liep drie dagen geleden vanuit Velsen haar laatste lange duurloop van 40 kilometer. Vanuit haar hoogtestage in Sankt-Moritz is Susan Krumins bezig aan een race tegen de klok. Elke dag is het voelen wat haar achillespezen aan kunnen, op weg naar de 10.000 meter volgende week zaterdag.

Dan komt ook Hassan in actie. Of dat vrijdag al is, blijft nog altijd gissen. Waar Schippers haar keuze woensdag bekendmaakte, is het niet duidelijk of Hassan de 5000 (vrijdagmiddag Nederlandse tijd de series), of juist de 1500 loopt in combinatie met de 10.000 meter. Welke afstand ze ook kiest: ze zal strijden om goud.