Sterke invalbeurt Tagliafico helpt Ajax aan zege in klassieker

Dusan Tadic zette Ajax met een schitterende vrije trap op gelijke hoogte. Beeld ANP

De Argentijn kwam in de 69ste minuut in het veld als vervanger van Daley Blind. Ajax stond op dat moment nog met 2-1 achter tegen de rivaal uit Rotterdam. Dusan Tadic zette Ajax in de 78ste minuut met een schitterende vrije trap op gelijke hoogte. In de 86ste minuut trok Tagliafico mee naar voren, zijn voorzet op Antony was op maat. De Braziliaan schoot hard en laag raak.

Tagliafico was uitzinnig van vreugde. Hij is zijn basisplaats bij Ajax kwijtgeraakt en hij zag een transfer naar Barcelona deze winter gedwarsboomd. Aan de mentaliteit en loyaliteit van de linksback hoeft niet te worden getwijfeld.

Tactisch en fysiek afgetroefd

Voor Ajax dreigde tegen Feyenoord lange tijd een volgende sportieve domper in een tumultueus seizoen. Na de uitschakeling door Benfica in de Champions League leek de club ook in de eredivisie het stuur uit handen te geven. Met nog zeven wedstrijden te gaan, zag Ajax het zicht op het kampioenschap vertroebelen. Feyenoord was hard op weg om na zeventien jaar weer eens te winnen in Amsterdam, maar met de late overwinning blijven de Amsterdammers concurrent PSV voor.

De klassieker kende voor Ajax een desastreus begin. De aftrap moest met enkele minuten worden uitgesteld omdat een groot spandoek vlam had gevat en een klein brandje op de tribune veroorzaakte. De zwarte rook was amper opgetrokken of Feyenoord stond met 1-0 voor. Middenvelder Jens Toornstra vocht zich langs twee Ajacieden en stuurde Reiss Nelsson op de rechterflank weg. Na de voorzet stuitte Guus Til eerst nog op Andre Onana, maar de rebound was voor Luis Sinisterra niet te missen.

Ajax werd in de eerste helft tactisch en fysiek afgetroefd door Feyenoord. De Rotterdammers zetten druk op de opbouw van de thuisploeg. Het leverde hachelijke momenten op in de buurt van het doel van Onana. ‘Voetballen, voetballen’ scandeerde de F-side cynisch. Feyenoord oogde in alle facetten van het spel veel scherper. Ajax werd gedwongen de lange bal te spelen, meestal via Onana. De doelman nam de tijd voor zijn spelhervattingen, tot onvrede van een groot deel van het publiek, dat toch al kritisch is op de keeper vanwege zijn transfervrije vertrek.

Ajax slaagde er maar niet in via het middenveld de voorhoede te bereiken. Ook na de 1-1 (schot van Ryan Gravenberch, rebound van Sébastien Haller) ging er te veel fout op eigen helft. Een blunder van Steven Berghuis leidde tot de 1-2. De ex-Feyenoorder liet zich de bal afsnoepen door Fredrik Aursnes, ditmaal was Til wel trefzeker.

De keren dat Ajax er wel doorheen voetbalde, stichtte de ploeg veel te weinig gevaar. Dat was tegen Benfica ook al zo. De ploeg haalt nauwelijks rendement uit aanvallen en combinaties die soms wel tot op een paar meter van het vijandelijke doel worden doorgevoerd.

Publiekslieveling

Ten Hag greep tijdens de rust in. Edson Álvarez, defensief uitblinker tegen Benfica, zakte tegen Feyenoord als belangrijkste man in de opbouw door het ijs. In de tweede helft mocht Gravenberch het op die centrale plek proberen, maar dat hield ook niet over. Davy Klaassen kwam in het veld voor Álvarez.

Ajax kreeg iets meer grip op het duel. Jurriën Timber kopte op de lat, Antony schoot net naast. Ten Hag haalde Daley Blind en Berghuis naar de kant. Onder daverend applaus kwamen Tagliafico en Brian Brobbey binnen de lijnen. Die laatste kreeg een vrije kopkans na een voorzet van Dusan Tadic, maar de jonge spits raakte de bal verkeerd.

Toen de Amsterdamse wanhoop het grootst leek, was de redding nabij: aanvoerder Tadic draaide vanaf de rechterflank een vrije trap prachtig over doelman Marciano in de verre hoek. Feyenoord kwam niet meer van eigen helft. Publiekslieveling Tagliafico voelde haarfijn aan dat er méér in het vat zat dan een remise. Zijn sprint richting achterlijn en zijn assist op Antony zetten de Arena in vuur en vlam.