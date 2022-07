Stekelenburg verlaat trainingskamp Ajax

Stekelenburg tijdens de eerste training op De Toekomst vorige week. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

De blessure is niet ernstig, Stekelenburg verwacht volgende week weer te kunnen trainen. De doelman miste een groot deel van het afgelopen seizoen door een ernstige blessure aan zijn heup, maar was de laatste wedstrijden weer beschikbaar en maakte zodoende het kampioenschap van Ajax mee.

Ajax sluit zaterdag het trainingskamp in De Lutte af met een oefenwedstrijd tegen het Duitse Paderborn, aanvang 13.00 uur. De club komt uit in de Tweede Bundesliga, de Duitse eerste divisie. Eerder deze week versloeg Ajax het Duitse Meppen met 3-0 – het debuut van de nieuwe Ajaxtrainer Alfred Schreuder. De internationals zijn nog op vakantie, waardoor vooral jeugdspelers een kans krijgen zich te bewijzen. Met name Naci Ünuvar, Sontje Hansen en Mohamed Ihattaren vielen op in de wedstrijd tegen Meppen, dat in de derde divisie speelt.

Owen Wijndal, de beoogde nieuwe aanwinst, speelt morgen ook nog niet mee. De transfer van de linksback van AZ is nog niet afgerond. Wijndal sluit zich mogelijk volgende week aan bij de Ajaxselectie, die dan in Amsterdam traint. Daarna reist Ajax af naar Oostenrijk voor een nieuw trainingskamp. Dan zullen ook internationals als Daley Blind, Dusan Tadiç en Davy Klaassen zich melden.

