Stekelenburg terug bij Ajax: ‘Ik hoopte maar op één club’

Maarten Stekelenburg Beeld Getty Images

Stekelenburg kwam in totaal in 282 wedstrijden uit voor Ajax en verdiende daarmee een transfer naar AS Roma. Later kwam hij ook nog uit voor Fulham, Monaco, Southampton en Everton.

“Maarten Stekelenburg is niet alleen een bekende naam, maar ook een keeper die we hier goed kunnen gebruiken,” zegt Marc Overmars over de 58-voudig international. “Bruno Varela is terug naar Portugal. Het is de bedoeling dat Dominik Kotarski wordt verhuurd, zodat hij veel wedstrijden op het hoogste niveau kan keepen. Wij hebben veel vertrouwen in hem. Maarten weet door de gesprekken die we voerden waar hij aan toe is en wordt vanaf augustus 1 van de 3 keepers in de A-selectie. Ik denk dat hij kwaliteit toevoegt op het veld en gezien zijn leeftijd en ervaring ook gaat zorgen voor een nog betere balans in onze selectie.”

Stekelenburg zegt verheugd te zijn terug te keren bij de club waar hij al in de jeugdopleiding uitkwam. “Als gezin wilden wij sowieso dit jaar terug naar Nederland en ik hoopte daarbij eigenlijk maar op één club. Na goede gesprekken met Marc Overmars en Erik ten Hag was het voor mij daarom snel duidelijk. Ik heb er veel zin in en kijk er dan ook erg naar uit. Bij Everton maak ik het seizoen in Engeland af, daarvoor heb ik recent mijn aflopende contract met een paar weken verlengd. Daarna keer ik zo spoedig mogelijk terug naar Amsterdam zodat ik bij Ajax in augustus kan starten.”

Stekelenburg werd bij Ajax drie keer landskampioen (2002, 2004 en 2011).