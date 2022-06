Stekelenburg staat nog één jaar onder de lat bij Ajax

Ajax goalkeeper Maarten Stekelenburg tijdens de eerste training van Ajax Amsterdam op sportcomplex De Toekomst op 24 juni 2022 in Amsterdam. Beeld ANP/MAURICE VAN STEEN

De Ajaxgoalie, die in september 40 jaar wordt, voegt zo nog een hoofdstuk toe aan zijn indrukwekkende carrière. De doelman maakte zijn debuut in Amsterdam op 11 augustus 2002 in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal Ajax – PSV.

Ronald Koeman was nog de coach van de Amsterdammers. Stekelenburg stond deze wedstrijd op het veld met onder meer Rafaël van der Vaart, Andy van der Meijde, Mido en Tomás Galásek. Helaas hield hij bij zijn debuut zijn doel niet schoon, maar met 3-1 op het scorebord kon hij na negentig minuten de prijs omhoog houden. Tot nu toe speelde Stekelenburg 311 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax.

Lange weg naar huis

Na een sterk optreden op het Wereldkampioenschap in Zuid-Afrika (wie herinnert zich de redding in de kwartfinale tegen Brazilië niet?) bleef Stekelenburg nog één seizoen in Amsterdam, voordat hij zijn loopbaan voortzette bij AS Roma, Fulham, Southampton en Everton.

Bij al die clubs haalde hij niet de successen die hij bij Ajax had. In het seizoen 2020-2021 keerde hij terug in het oude nest, waar hij, dankzij de dopingschorsing van André Onana, een belangrijke rol speelde in het veroveren van de titel in 2021.

De 58-voudig international werd met Ajax vijf keer landskampioen (2002, 2004, 2011, 2021 en 2022), won vier keer de KNVB Beker (2006, 2007, 2010 en 2021) en vier keer de Johan Cruijff Schaal (2002, 2005, 2006 en 2007).