‘Steijn legt de bal nu veel te makkelijk bij Mislintat’

Steijns uitspraak kwam een paar uren nadat Paroolverslaggever Dick Sintenie in een hotel in Sittard het verhaal van Sven Mislintat mocht aanhoren. “Mislintat zei juist dat alle aankopen in overleg zijn gedaan,” vertelt Sintenie. “Meteen na de wedstrijd zegt Maurice Steijn iets heel anders. Ook op trainingskamp in Duitsland sloeg hij een andere toon aan. HIj legt de bal nu wat al te makkelijk bij Mislintat.”

Mislintat vertelde ook over de nieuwe salarisstructuur die hij bij Ajax heeft ingevoerd. Geen Champions League? Dan minder geld.

Niet alleen bij Ajax zijn er veel debutanten. Presentator Menno Pot heet ook bij Branie een nieuwkomer welkom: Wessel Kroon, redacteur en jeugdspecialist van Ajax Showtime. Met zijn drieën bekijken ze hoe Ajax ervoor staat, per linie, van de keepers en de verdedigers tot het middenveld en de aanval. Hoe moet het probleem op het middenveld worden opgelost? En wie moet er als rechteraanvaller spelen?

Ajax zal het antwoord snel moeten vinden, want de eerstvolgende drie wedstrijden ná de interlandperiode zijn zwaar: FC Twente uit, Olympique Marseille thuis, Feyenoord thuis. Ajax heeft tijd nodig, maar hééft eigenlijk geen tijd. Branie zal het blijven volgen.

