Steijn: Berghuis krijgt basisplaats tegen Loedogorets

Steven Berghuis en trainer Maurice Steijn tijdens het oefenduel tegen Borussia Dortmund eerder deze maand. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Of Ajax alles op orde heeft voor de dubbele confrontatie met de Bulgaarse opponent? Allerminst. Steijn verschuilt zich echter niet achter de personele problemen. “Ik doe het hier met de spelers die ik heb. En dat zijn goede spelers.”

Als trainer van Ajax heeft hij de voorbije twee maanden aan zijn selectie geknutseld. Die groep was voortdurend aan veranderingen onderhevig, maar de kern die hij tot zijn beschikking had, was in zijn ogen sterk genoeg om de eerste weken van het seizoen ongeschonden door te komen.

Anton Gaaei

In de tweede wedstrijd van het seizoen ging het echter al mis, met een remise (2-2) tegen Excelsior op Woudestein. Natuurlijk waren er verzachtende omstandigheden, zoals een stroef en klein kunstgrasveld dat altijd in het nadeel is van de aanvallende ploeg. Maar vooral de (on)beschikbaarheid van een handvol spelers liet zich voelen. Verdedigers Josip Sutalo en Gastón Ávila moesten nog worden aangetrokken, spits Chuba Akpom en rechtsback Anton Gaaei waren nog niet speelgerechtigd en Berghuis ontbrak vanwege een schorsing.

Berghuis mag Europees dus wel in actie komen voor Ajax. En Steijn kan donderdag in de Huvepharma Arena ook beschikken over de Deen Gaaei. “Hij maakt een goede indruk op mij,” zei Steijn woensdagavond tijdens de persbijeenkomst in Bulgarije. “Maar hij begint niet in de basis.” De andere drie recente aankopen zijn nog niet inzetbaar. Akpom – hij wacht op een werkvergunning – mist ook de return volgende week in de Johan Cruijff Arena.

De onzekerheid voor Steijn is het gevolg van de ridicule openingstijden van de transfermarkt, die eigenlijk gesloten zou moeten worden zodra de nationale en internationale voetbalcompetities beginnen.

Lastige tegenstander

Steijn is dus nog stevig aan het puzzelen voor de eerste ontmoeting met Loedogorets, het enige obstakel op weg naar de groepsfase van de Europa League. De ploeg is veelvoudig kampioen van Bulgarije en een lastige tegenstander. Trainer Ivaylo Petev beschikt over een sterk aanspeelpunt in de aanval, spits Rwan Seco, en met de twee snelle vleugelspelers Bernard Tekpetey en Kiril Despodov kan de Bulgaarse ploeg heerlijk counteren. Maar het is geen Europese hoogvlieger. Loedogorets werd in de voorronden van de Champions League nog uitgeschakeld door het Sloveense Olimpija Ljubljana.

Achterin heeft Steijn niet veel te kiezen, maar op het middenveld en in de voorhoede des te meer. De rentree van Berghuis zou ten koste kunnen gaan van Carlos Forbs, die tegen Excelsior als rechtsbuiten speelde. Vermoedelijk wordt die plek nu ingenomen door Mohammed Kudus. De Ghanees wil graag een transfer maken, maar zolang Ajax en West Ham United geen akkoord bereiken over de afkoopsom stelt Steijn Kudus op als hij dat nodig acht.

Voor Jorge Sánchez is dit wel het laatste tripje dat hij maakt met Ajax. De Mexicaan zal binnenkort worden verhuurd aan FC Porto. In die overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

