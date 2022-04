Stefan de Vrij wint rechtszaak en krijgt miljoenen terug van oude zaakwaarnemers

Beeld LightRocket via Getty Images

De 30-jarige international van Oranje beschuldigde SEG ervan hem te hebben benadeeld tijdens zijn overstap van Lazio naar Internazionale in de zomer van 2018. Hij eiste in februari tijdens de zitting een schadevergoeding van grofweg 10 miljoen euro. Volgens de oud-speler van Feyenoord wilde zijn huidige club Inter hem oorspronkelijk een veel hoger salaris bieden, maar kreeg hij uiteindelijk ‘slechts’ 37,5 miljoen euro bruto voor vijf jaar.

Zonder zijn medeweten zou SEG daarnaast een flinke provisiesom van 7,5 miljoen hebben gekregen, wat hij vorig jaar pas ontdekte. De topvoetballer is sindsdien gebrouilleerd geraakt met zijn voormalig management, waarmee hij jarenlang samenwerkte.

‘Zonneklaar’ voor Stefan de Vrij

Volgens SEG was het voor De Vrij echter ’zonneklaar’ dat het management voor Inter en dus niet voor de topvoetballer optrad in de onderhandelingen, maar de rechtbank in Amsterdam oordeelt dat SEG óók voor De Vrij heeft bemiddeld.

“In dat geval moet volgens de wet transparant zijn hoe de afspraken onderling liggen, met name als sprake is van een eigenbelang bij de bemiddelaar (SEG) die zelf overeenkomsten over haar verdiensten sloot met Internazionale,” aldus de rechtbank. SEG heeft de mededelingsplicht geschonden, stelt de rechter.