Steekincident bepaalt toekomst Quincy Promes

Quincy Promes. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De strafzaak tegen Quincy Promes hangt de aanvaller als een zwaard van Damocles boven het hoofd – of hij Ajax nu wel of niet verruilt voor Spartak Moskou.

Medio januari ging al het gerucht dat Promes zou vertrekken naar Spartak Moskou. Volgens ingewijden in het voetbalwereldje zou hij zonder het steekincident nooit hebben aangestuurd op een vertrek. Ajax wil niet ingaan op de achterliggende motieven, en houdt het bij: “In algemene zin kun je stellen dat een transfer voor twee clubs en een speler een totaalpakket van afwegingen is.”

Geen gezellig familiefeest

Wat een gezellig familiefeest had moeten zijn, hangt al een half jaar als een zwaard van Damocles boven de carrière van Quincy Promes. Afgelopen juli gaf de Ajaxvoetballer een feest in zijn bedrijfspand in Abcoude. Ook een neef was aanwezig, die door Promes werd beschuldigd van diefstal. De ruzie escaleerde zodanig dat Promes hem met een mes te lijf zou zijn gegaan. De neef werd onder zijn knie gestoken.

Aanvankelijk probeerde het slachtoffer een en ander buiten de politie om te regelen. Via advocaat Yehudi Moszkowicz werd Promes gevraagd om schadevergoeding. Maar nadat de politie lucht van de kwestie had gekregen, deed de neef alsnog aangifte. Half december werd Promes opgepakt en zat hij kortstondig in de cel. Hij ontkent elke betrokkenheid.

Koninklijke oplossing

Volgens Moszkowicz zeggen meerdere ooggetuigen dat ze Promes hebben zien steken. Een van hen zou het mes uit zijn handen hebben getrokken. Advocaat Gerard Spong, die Promes bijstaat, stelt dat er ook ontlastende getuigenverklaringen zijn.

Het imago van Ajax kan schade oplopen als Promes zich voor een rechter moet verantwoorden, terwijl hij er nog actief is. Commerciële partners van Ajax zitten niet te wachten op de media-aandacht. Een transfer is de koninklijke oplossing. Dit is voor iedereen het beste, heet het.

Uit vorm

Daar komt bij dat Promes al maanden uit vorm is. Hoewel hij tegenover directeur Edwin van der Sar heeft ontkend dat de strafzaak de oorzaak is, is niet iedereen bij Ajax daarvan overtuigd. Ook kijken sommigen met argusogen naar het feit dat Promes meer dan eens optrok met criminele rappers.

Onder berichten die Promes post op zijn Instagrampagina wordt steevast gereageerd met verwijzingen naar de steekpartij. Inmiddels worden die negatieve berichten ruimschoots overstemd door jubelende reacties van Moskovieten. Promes is zeer geliefd bij Spartak Moskou, dat hij in 2017 verliet als topscorer met de landstitel op zak. Eventuele betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude is niet iets waar Spartakfans wakker van liggen.

Bij de clubleiding ligt dat anders. “Ajax wil dat we betalen, ongeacht de uitkomst van een eventuele rechtszaak,” zei Spartakdirecteur Jevgeni Melezjikov deze week. “Als een speler niet kan voetballen vanwege een straf, willen we niet dat dit volledig op ons bordje komt.”

Weinig kans op basisplaats

Mogelijk ziet Spartak een kans de aankoopsom (naar verluidt rond de 9 miljoen) te verlagen. Nu Ajax al een opvolger heeft gehaald – Oussama Idrissi – ogen de kansen voor Promes op een basisplaats ongunstig.

Gerard Spong zegt dat hij zijdelings betrokken is geweest bij de onderhandelingen. Hij heeft overlegd met zowel de advocaat van Spartak als de Nederlandse advocaat die de mogelijke transfer begeleidt. Over de inhoud van die gesprekken wil Spong niks zeggen. Het laat zich raden dat het over de verdenkingen ging.

Justitie in Nederland zal een buitenlands avontuur niet verhinderen. “Hij is zonder voorwaarden heengezonden,” aldus een woordvoerder. “Hij dient zich beschikbaar te houden voor het onderzoek. Als hij opgeroepen wordt voor verhoor is hij verplicht daaraan gehoor te geven. Maar dat kan per videolink. Hij kan dus gaan en staan waar hij wil.”