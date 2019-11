Startsein voor maandenlange voorpret: de loting van het EK-voetbal

Bondscoach Ronald Koeman zal de mogelijke scenario’s ongetwijfeld al kennen. Beeld ANP

De Europese voetbalbond Uefa heeft het draaiboek tot op de seconde uitgewerkt. Een liveshow met zang en dans, een interviewtje met dj Martin Garrix, wat oud-voetballers, een speech van een Uefa-bobo en een handvol gelikte video’s. Zo gaat dat nu eenmaal bij dit soort toernooilotingen. Maar zal vel anders zijn dan anders, wanneer om exact 18.28.15 uur (Nederlandse tijd) het loten begint.

Voor de tweede keer telt het EK 24 deelnemende landen. Het toernooi wordt in twaalf Europese speelsteden afgewerkt, speciaal ter ere van de zestigste verjaardag van het kampioenschap. Gevolg is dat de poules worden ingedeeld volgens een voorgekookte kluwen aan regels, mitsen en maren. Wie alle kleine lettertjes vooraf exact wilde doorgronden, had een cursus van twee weken nodig.

Weinig spanning

Als Koeman zaterdag in Boekarest uit het vliegtuig stapt, zal hij de mogelijke scenario’s van Oranje ongetwijfeld kennen, want veel ligt al vast. Het Nederlands elftal zal zijn drie poulewedstrijden in Amsterdam spelen en treft hoe dan ook Oekraïne in poule C.

De overige tegenstanders van Oranje komen uit pot 3 en pot 4. De eerste categorie potentiële tegenstanders betreft Portugal, Oostenrijk, Zweden, Tsjechië en Turkije. De tweede categorie bestaat uit de landen Roemenië, Kosovo, Noord-Macedonië, Wit-Rusland en Georgië, teams die zich allemaal nog moeten zien te plaatsen via de play-offs.

Veel spanning en sensatie zal de loting dus niet opleveren vanuit Nederlands perspectief. De grote landen spelen in veel gevallen twee van de drie groepswedstrijden thuis. Als Schotland zich plaatst, komt het automatisch bij Engeland. Ierland wordt bij plaatsing gekoppeld aan Spanje, Hongarije aan Duitsland, Roemenië aan Nederland.

Het extreemst zijn de gevolgen in groep B, waar België nu al weet dat het wordt ingedeeld met Rusland en Denemarken. De Rode Duivels zullen hun wedstrijden spelen in Kopenhagen en Sint-Petersburg: twee ‘uitwedstrijden’ dus.

Logistieke operatie

De opzet van het toernooi biedt bijna de helft van de landen een duidelijk thuisvoordeel en betrekkelijk veel voetbalfans, zoals die van Nederland, kunnen hun nationale ploeg dicht bij huis volgen. Vanuit Nederlands perspectief zijn er meer voordelen, ook puur praktisch gezien. Zo heeft KNVB-teammanager Fernando Arabal de voorbereiding al op zijn gemak kunnen inrichten de laatste maanden, terwijl het basiskamp van Oranje tijdens het toernooi grotendeels in Zeist zal zijn.

Maar voor veel andere landen wacht tijdens Euro 2020 een enorme logistieke operatie. De afstand tussen de speelsteden Bakoe en Dublin is maar liefst 5233 kilometer. De kans is groot dat fans van België, Portugal of Frankrijk – landen die geen speelstad vertegenwoordigen – vele honderden kilometers moeten reizen.

Op het lotingfeest in Boekarest zal dat allemaal bijzaak zijn. De ceremonie vormt traditioneel de aftrap richting het EK, de voorpret kan nu echt beginnen.