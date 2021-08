Stadions maar voor twee derde gevuld: ‘Deze beperkende maatregel is puur voor de bühne’

Ajaxsupporters in de Johan Cruijff Arena. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Het probleem rondom controle en handhaving speelt niet in het voetbal, maar in de (nacht)horeca,” betogen de drie organisaties in een gezamenlijke verklaring. “Zo laat de recente daling van cijfers ook zien. Onze strikte protocollen en het Testen voor Toegang in het voetbal zijn zeer effectief om de gezondheid en veiligheid van ons publiek te waarborgen. Deze beperkende maatregel is dan ook puur voor de bühne.”

De KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie willen hun onvrede snel kenbaar gaan maken in gesprekken met het kabinet. “We gaan immers al door de 1,5 meter heen bij een bezettingsgraad van twee derde. In september heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zijn tweede vaccinatieprik te krijgen. De besmettingen nemen snel af en de ziekenhuisopnames stabiliseren. Het ligt in de lijn der verwachting dat we dan weer kunnen opschalen naar 100 procent publiek in de stadions.”

Fieldlab-resultaten

Volgens de drie organisaties doet de voetballerij er alles aan om de risico’s op coronagebied tot een minimum te beperken. “Het voetbal beschikt over deskundige en professionele veiligheidsorganisaties die zorgen voor een veilige omgeving. Dat is gebleken op basis van de Fieldlab-resultaten en ook uit recent georganiseerde wedstrijden met publiek (inclusief testbewijzen) blijkt dat het voetbal zijn zaken goed op orde heeft. De wedstrijden op het EK in de Johan Cruijff Arena, wedstrijden in de voorbereiding van clubs en onlangs nog bij het Champions Leagueduel van PSV hebben niet geleid tot grote corona-besmettingshaarden.”

Het seizoen in het betaald voetbal begint komend weekeinde met de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Ook staat het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV op het programma. Een week later, op 13 augustus, start de eerste speelronde in de Eredivisie.