Stabiel verdedigingsduo Martínez-Timber leidt 5-0 overwinning op FC Twente in

Beeld ANP

Ze zijn al maanden de pijlers onder de stabiele prestaties van Ajax: Martínez en Jurriën Timber. Het centrale verdedigingsduo dat slechts vijf treffers hoefde te incasseren in 22 eredivisiewedstrijden. Vooral wanneer het elftal het moeilijk heeft, zoals zondagmiddag in de openingsfase tegen FC Twente, waken Martínez en Timber voor instortingsgevaar.

Antony

Het is een typerend moment in de 36ste minuut: een achteloze terugspeelbal van Antony, aanvaller in hart en nieren, lijkt net te kort voor Martínez. Het is alsof de Argentijn er rekening mee houdt dat de soms lichtzinnige Braziliaan een ‘ziekenhuisballetje’ gaat geven. Hij stapt net op tijd naar voren en zet zijn linkerbeen stevig in het persoonlijke duel met spits Ricky van Wolfswinkel.

Martínez wint tegen FC Twente weer de meeste van zijn grond- en luchtgevechten, en steeds makkelijker schakelt hij zich ook in als spelverdeler. Rustig aan de bal, beheerst in het combinatiespel en met een goed overzicht. “Ik wil de beste worden op mijn positie,” zei Martínez al. Hij doet er zijn stinkende beste voor en hij lijkt hard op weg om die ambitie vorm te geven. Zoveel linksbenige centrale verdedigers met zijn kwaliteiten zijn er niet in het topvoetbal.

Met Timber sleepte Martínez de ploeg tegen FC Twente over de eerste hobbels, waarbij Van Wolfswinkel nog wel op de lat kopte. Door de onverzettelijkheid in het hart van de defensie kon Ajax langzaam in de wedstrijd groeien. Na een half uurtje leidde dat tot de 1-0, een doelpunt van - uiteraard ben je geneigd te zeggen - Davy Klaassen. Een corner van Steven Berghuis werd door Sébastien Haller met het hoofd verlengd, Klaassen kopte raak.

Unnerstall

Het inspireerde Ajax tot beter voetbal, en dat leverde grote kansen op, maar FC Twente heeft een van de beste keepers van de eredivisie tussen de palen. Lars Unnerstall zette zijn vuisten tegen een schot van Antony en hij ranselde een inzet van Klaassen uit zijn doel. Na rust had de Duitser een geweldige reflex op een duikkopbal van Antony. Ze zullen zich bij PSV nog wel eens achter de oren krabben of ze Unnerstall niet te makkelijk hebben laten gaan.

Kort na rust moest Unnerstall toch passen op een schot van Timber. De doelman kreeg de bal niet onder controle. Sébastien Haller was er als de kippen bij om zijn veertiende competitiedoelpunt te maken. Unnerstall voorkwam even later wel de 3-0 door een penalty van Dusan Tadic te stoppen. De Serviër miste onlangs ook tegen Heracles al vanaf de strafschopstip.

De 3-0 kwam overigens toch (eigen doelpunt Robin Pröpper) en de 4-0 en 5-0 trouwens ook, allebei van Haller. Ajax had de touwtjes in die fase weer stevig in handen. “Als we geconcentreerd zijn, kunnen we prachtig voetbal spelen,” zei Martínez in de aanloop naar het duel met FC Twente. “We worden steeds beter. Ik wil iedereen laten zien, samen met Timber en Edson Álvarez, dat we veilig zijn achterin.”

De 24-jarige Martínez ontwikkelt zich snel. Hij is vaste kracht in de nationale ploeg van Argentinië. Zijn naam is al geregeld in verband gebracht met FC Barcelona. Zelf is hij niet bezig met de volgende stap in zijn carrière. “Ik wil vooral van het moment genieten. We spelen geweldig en het is heerlijk om hier bij Ajax te zijn.”