Staande ovatie voor Sneijder na laatste interland

In de Johan Cruijff Arena maakte Oranje er geen knalfuif van. Met Sneijder als aanvoerder speelde het elftal van Ronald Koeman armoedig waardoor van een waardig afscheid geen sprake was.



Op Sneijder na was zijn hele generatie de afgelopen jaren ingewisseld voor jongere spelers. John Heitinga is al met pensioen, Rafael van der Vaart slijt zijn laatste voetbalbenen op de bank in Denemarken en Arjen Robben maakt alleen nog minuten voor Bayern München.



Met hun opvolgers kon Sneijder, tussen 1992 en 2007 spelend bij Ajax, er geen spectaculaire avond van maken. Na een uur spelen stond het 1-1 tegen Peru. De gedroomde assist tijdens zijn laatste interland bleef uit, al gaf Sneijder collega-middenvelder Ruud Vormer een niet te missen kans kort na rust.



Kort voor de aangekondigde publiekswissel mocht de geboren Utrechter aanleggen voor een vrije trap van 25 meter. Volledig in de stijl van de avond schoot Sneijder de bal meters over.



Quincy Promes kreeg in de 61ste minuut de eer om tot in lengte van dagen een antwoord te zijn op de quizvraag wie Sneijder verving tijdens zijn 134ste interland.