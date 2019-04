Spurs-trainer: oneerlijk dat Ajax weekend vrij is

Spurs-verdediger Rose jaloers op Ajax

Tottenham Hotspur-verdediger Danny Rose kijkt met jaloezie naar Ajax, dat zich in alle rust voorbereidt op de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League van aankomende dinsdag.



Ajax komt dit weekend namelijk niet in actie, terwijl de Spurs zaterdag nog aantreden tegen West Ham United.



De KNVB besloot de 33e speelronde, die voor 28 april gepland stond, te verplaatsen naar woensdag 15 mei. De voetbalbond komt daarmee Ajax tegemoet in een drukke periode.



"Ik kon niet geloven toen ik hoorde wat men in Nederland had beslist", aldus Rose. "Het zou fijn zijn als men in Engeland dezelfde houding aanneemt en ons op die manier zou helpen."



Rose had gehoopt dat de FA de Spurs ook tegemoet zou komen in het kader van landsbelang. "We willen de beker van de Champions League naar Tottenham brengen, maar uiteraard ook naar Engeland", aldus Rose.



"Het is niet Tottenham tegen Ajax, maar het gaat over Engeland. In deze fase van het seizoen voel je de vermoeidheid en dan helpen alle beetjes."



Tottenham staat derde en is voor volgend seizoen nog niet verzekerd van het spelen van Champions League.