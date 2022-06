Spurs slaat eerste bod Ajax op Steven Bergwijn af, meerdere clubs tonen interesse

Steven Bergwijn. Beeld AP

De international heeft zijn zinnen gezet op een vertrek uit Londen, waar hij niet langer als bankzitter wil fungeren. Met het oog op het WK wil Bergwijn, die bij Ajax begon als pupil en door Spurs werd gekocht van PSV, komend seizoen weer basisspeler zijn. Meerdere clubs uit topcompetities informeerden de voorbije maanden naar de voorwaarden om Bergwijn in te lijven.

Bergwijn kwam dit seizoen 25 Premier League-wedstrijden in actie, voornamelijk als invaller. De buitenspeler speelde daardoor slechts 546 minuten, waarin hij goed was voor drie doelpunten en één assist. Afgelopen januari greep de aanvaller de hoofdrol door met twee treffers zijn ploeg aan een 2-3 overwinning op Leicester City te helpen. Een week erna kreeg hij een basisplaats, maar dat was meteen zijn laatste optreden vanaf het beginsignaal in de competitie.

Interlands

Bergwijn behoort ondanks zijn teleurstellende minutenaantal opnieuw tot de selectie van het Nederlands elftal, dat vrijdagavond in de Nations League speelt tegen België. De 24-jarige aanvaller was in de laatste interlands tegen Denemarken en Duitsland goed voor drie doelpunten.