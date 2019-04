Spurs onderuit in aanloop naar duel met Ajax

De Spurs gingen in het eigen Tottenham Hotspur Stadion met 1-0 onderuit tegen West Ham United. Het was de eerste nederlaag in het nieuwe stadion.



De ploeg van coach Mauricio Pochettino zocht naar een openingsdoelpunt, maar kwam tot weinig echte grote kansen. Michail Antonio werd aan de andere kant met een voorzet op maat weggestuurd door Marko Arnautovic.



Nederlaag

Hij faalde niet oog in oog met Spurs-doelman Hugo Lloris. Invaller Vincent Janssen zag in blessuretijd een schot en een kopbal gestopt worden.



In de strijd om de derde en vierde plaats plaats geeft Tottenham door de nederlaag concurrenten Chelsea en Arsenal de mogelijkheid om dichterbij te komen. Beide clubs komen zondag in actie.



