Sprinters krijgen eindelijk weer hun kans in Tour, Van Aert naar huis

Jasper Philipsen is favoriet als het op sprinten aankomt. Beeld AFP

De Belg Jasper Philipsen, winnaar van vier ritten in deze Tour en drager van de groene puntentrui, is uiteraard favoriet als het op sprinten aankomt. Concurrentie zal onder anderen komen van de Deen Mads Pedersen en wellicht ook de Nederlander Dylan Groenewegen. Topsprinters als de Brit Mark Cavendish en Fabio Jakobsen zitten al thuis. Ook Wout van Aert is afgestapt. Hij verlaat de Tour, omdat zijn baby bijna geboren wordt (zie kader onderaan).

De Deen Jonas Vingegaard start in de gele trui. Alleen pech kan de Deen van Jumbo-Visma ervan weerhouden voor de tweede keer op rij de Tour te winnen. Zijn naaste belager, de Sloveen Tadej Pogacar, zag zijn achterstand in het klassement woensdag in de laatste Alpenetappe oplopen naar meer dan 7 minuten.

De start van de rit is om 13.05 uur, de finish wordt verwacht rond 17.40 uur.

Van Aert uit de Tour Jumbo-Visma-wielrenner Wout van Aert mist de laatste dagen van de Tour de France. De vrouw van de 28-jarige Belg staat op het punt om te bevallen en daar wil hij graag bij zijn. Van Aert gaat donderdag niet meer van start in de achttiende etappe. ‘In overeenkomst met de ploeg hebben we beslist dat mijn plek nu thuis is,’ zegt hij op het Twitteraccount van zijn ploeg Jumbo-Visma. ‘We hebben met de dokter gesproken en die vertelt dat de geboorte eraan zit te komen, dus daarom hebben we die beslissing gemaakt.’

