Sportverslaggever Gio Lippens: ‘Een wielrenner heeft altijd een verhaal’

Gio Lippens (1958) is radioverslaggever bij NOS Sport. Hij begint zaterdag als wielercommentator aan zijn dertigste Tour de France. Eerder dit jaar verscheen zijn tweede roman Niet meer aan denken. Een interview aan de hand van steekwoorden over de Olympische Spelen, een motorongeluk en de Mont Ventoux.

Hoensbroek

“Limburg. Ik ben geboren in de tijd dat staatsmijn Emma nog bestond en de streek nog redelijk welvarend was. Mijn vader werkte daar als ambtenaar, mijn opa was treinrangeerder. Toen mijn vader zag dat het een aflopende zaak was, is hij naar de sociale academie gegaan en opbouwwerker geworden. Op mijn negende zijn we van Zuid-Limburg naar Nieuweschans in Oost-Groningen verhuisd; daar hebben ze mijn zachte g er wel uitgeslagen. Uiteindelijk zijn we weer terug verhuisd naar Limburg, naar een dorpje bij Weert. Daar heb ik de rest van mijn jeugd doorgebracht. Voetballen, fietsen, struinen door de bossen: ik was er zeer gelukkig. We waren katholiek, maar toen we in Groningen terechtkwamen en de dichtstbijzijnde kerk 14 kilometer verder bleek te zijn, hebben mijn ouders afscheid genomen van het geloof. Ze lieten ons ook helemaal vrij. Ik heb niets met de kerk.”

IJburg

“Ik heb overal gezeten: Vledder, Roden, Assen, Veendam, Spanje en dertien jaar in Amsterdam. Na mijn scheiding leerde ik Barbera kennen, die op het hoofdkantoor van ING werkte. We hebben in Diemen-Noord gewoond en een paar jaar op IJburg. Een prima plek, maar toen ze twee jaar geleden stopte hebben we een huis in Steenwijk laten bouwen. Ik heb altijd een hang gehad naar het platteland. Hier in Overijssel willen we wel wortelen.”

Olympische Spelen

“Ik heb er elf gedaan, vanaf Seoul 1988, toen ik voor het AD atletiek, boksen en wielrennen versloeg. Ik viel met m’n neus in de boter, want dat waren de Spelen van Carl Lewis en Ben Johnson. Eerst dat wereldrecord op de 100 meter, daarna het dopingschandaal, toen Johnson met pek en veren het land werd uitgezet. Als je tegen de chaos kunt, zijn de Spelen het mooiste evenement dat je kunt bedenken, maar qua reizen en avontuur vind ik de Tour veel spannender, omdat je dan uit je koffer leeft. Elke dag een andere plek, je weet van tevoren nooit waar je uitkomt. Sydney, Barcelona en Londen vond ik de leukste Spelen. Tokio was stukken minder, maar dat kwam doordat we vanwege corona in quarantaine gingen en ons werk vanuit de hotelkamer moesten doen. Parijs wordt volgend jaar de twaalfde en laatste keer, want ik word tijdens de Tour 65.”

Langs de Lijn

“Legendarisch programma, groter dan iedereen die eraan heeft meegewerkt. Ik zit er sinds 1989 bij. Het is een gouden formule, de combi van muziek en sport, met alle spanning en dynamiek van dien. Radio Tour de France staat voor mij nog een treetje hoger, maar dat heeft vooral met Frankrijk en de zomer te maken. Vroeger stonden we al met de wereldontvanger op de camping. Het is nostalgie, maar ook van nu. Om daaraan mee te mogen werken, is heel bijzonder. Kippenvel.”

De fiets

“Is wel heel belangrijk in mijn leven, ja. Mijn ouders waren enorme wielerliefhebbers. Mijn vader fietste zelf ook en als klein kind heb ik met hem nog op de Cauberg Joop Zoetemelk het NK zien winnen. We keken alles, op de Belg, het werd me met de paplepel ingegoten. Ik heb zelf bij de junioren gefietst: criteriums en kleine koersjes. Ik had misschien een goede knecht kunnen worden, maar met mijn postuur zat er niet meer in. Toen ik 17 werd moest ik van mijn ouders kiezen: studeren of fietsen, en toen heb ik wijselijk voor de studie gekozen. Het werd rechten, maar na een half jaar ben ik naar Spanje verhuisd om zeilles te geven. Daarna heb ik gesolliciteerd bij De Limburger – ik ben altijd heel talig geweest. Ze vonden me nog te jong en te druistig, maar bij de Brabant Pers kon ik als leerling-journalist aan de slag in een klasje met mensen als Frans Lomans en Frans Thomèse. Wielrennen is een van de fijnste sporten om te verslaan. Een wielrenner heeft altijd een verhaal.”

De motor

“In de Tour van 2006 miste mijn motard in de afdaling van de Col de Soudet de eerste bocht; hij raakte met z’n voorwiel de berm en daar gingen we. Gelukkig niet over de vangrail, want op de helling stonden allemaal boompjes en die werken als een soort hakselaar als je daar met 80 kilometer per uur in belandt. We klapten de weg op en ik riep: ‘Godverdomme, wat doe je nou?’ Ik heb me afgezet, ben als een soort ledenpop gaan rollen en toen weer op mijn benen gaan staan: doet alles het nog? Grote paniek, want het peloton kwam eraan.”

“Mijn motard had z’n voet verbrijzeld en heeft nooit meer in de Tour gereden. Ik had alleen een enorme jaap in m’n knie; je kon het bot zien zitten. Maar ik ben in de auto gestapt en heb daar nog een radioflits gedaan, hangend uit het raam. Ik heb acht jaar achter op de motor gezeten, maar bang ben ik nooit geweest. Je moet je overgeven. Ik zat wel met m’n ogen dicht naar muziek te luisteren terwijl we met 100 kilometer per uur naar beneden suisden. Een soort achtbaan, heerlijk. Ik heb vaak heimwee gehad, want je zit tussen de renners en ziet alles – nu doet Sebastiaan Timmerman dat. Sinds 2008 geef ik commentaar vanuit een hok bij de finish, en de laatste twee jaar in de studio in Hilversum. Is toch minder romantisch.”

Gino Mäder

“Vreselijk triest, maar ik verbaas me over de meningenpoepers die nu weer verontwaardigd roepen dat het veiliger moet. Een ongeluk als dit kan altijd en overal gebeuren. Je kunt het parcours niet over 200 kilometer met hekken afzetten. Mäder had de pech dat hij in een afwateringskanaal met basaltblokken terechtkwam. Ik vind het wel goed dat nu op initiatief van Richard Plugge van Jumbo-Visma een organisatie wordt opgericht die onafhankelijk de veiligheid van de wedstrijden gaat monitoren. Vooral de aankomsten kunnen vaak beter, maar verder? Je kunt toch moeilijk tegen de renners zeggen dat ze in de afdaling maximaal 50 kilometer per uur mogen. Ongelukken zijn nu eenmaal inherent aan sporten op de openbare weg.”

Theo Koomen

“Legende uit een tijd waarin de radio nog dominant was. Theo Koomen was een pure entertainer. Zo heb ik mezelf nooit beschouwd. Ik heb hem ook nooit proberen na te doen. Toen ik de eerste keer de bergen inging en een klein beetje begon te overdrijven, werd ik door regisseur Ferry de Groot met beide benen op de grond gezet. ‘Hé Lippens,’ hoorde ik in mijn oortje, ‘we kijken allemaal mee, hoor.’ Je kunt de forellen niet meer uit de beek laten springen. Theo is ook nooit mijn voorbeeld geweest. Ik had meer met Jean Nelissen, de bourgondiër die de warme kant van het wielrennen liet zien. Niet zozeer het spektakel, maar het mooie, menselijke, rondborstige verhaal.”

“In 2015 kreeg ik de Theo Koomen Award voor mijn verslag van de val van Tom Dumoulin op weg naar de Muur van Hoei. Het was een enorme chaos en daar hou ik van. Een jaar later kreeg ik de Radio Freak Award, dat is meer een oeuvreprijs. Natuurlijk is het een eer, maar eerlijk gezegd vind ik prijzen voor ons soort werk een beetje raar.”

Mont Ventoux

“De mythische berg, die ondanks de Nederlandse successen voor mij boven de Alpe d’Huez gaat. De ligging, die kale puist in dat vlakke land, legendarische etappes. In mijn laatste roman heb ik beschreven hoe ik voor het eerst met mijn zoon en dochter de Mont Ventoux opfietste. Mijn zoon haakte af, en toen ben ik met mijn 12 jaar oude dochter, zo’n klein blond propje, verdergegaan. Ze bleef maar ouwehoeren, dus op een gegeven moment zei ik: zometeen heb je geen lucht meer. Maar ik was degene die stuk zat. Het was haar eerste berg, maar anderhalve kilometer van de top reed ze van me weg. Zo mooi, onvergetelijk. Ik vind het in de Tour ook leuk om van alles over de bergen en het landschap te vertellen.”

Lance Armstrong

“Ik denk nog steeds dat hij in zijn jaren de beste wielrenner was. De concurrentie – of het nou Ullrich was, Pantani of Boogerd – gebruikte ook allemaal. Ik heb het wel altijd heel erg kwalijk gevonden dat hij er, als een capo di tutti capi , een maffiose organisatie van maakte. Ik dacht in die tijd dat de Nederlanders wel op een zuivere manier werkten. Na mijn val met de motor in 2006 ben ik dagenlang behandeld in de bus van de Rabobank. Zat ik naast de koelkast die volgens de overlevering volzat met epo. Als ik minder goed was opgevoed, had ik misschien dat koelkastje wel opengetrokken voor een blikje cola. Het geeft aan hoe dicht je bij het vuur kon zitten, zonder dat je het verhaal boven water kreeg. Ik vermoed dat er nu nog steeds wordt gebruikt, maar veel meer individueel. Ik denk trouwens dat ik in die tijd precies hetzelfde zou hebben gedaan. Daarom heb ik nooit een renner willen veroordelen. Topsport is nu eenmaal per definitie oneerlijk.”

Niet meer aan denken

“Mijn eerste roman, Halverwege de heuvel, verscheen in 2012. Ik wilde toen, net als alle journalisten, gewoon een keer een boek hebben geschreven, in mijn geval over een oude mijnwerker die ging wielrennen, twee keer aan de Tour meedeed en in Lourdes de liefde van zijn leven ontmoet. Toen was ik klaar. Maar het begon weer te kriebelen. Niet meer aan denken gaat over de relatie van een vader met zijn twee fietsende kinderen. Niet autobiografisch, maar wel heel persoonlijk.”

Martijn Lindenberg

“Een man uit een oude tijd. Ik ben in 2000 één jaar hoofdredacteur van Studio Sport geweest, toen de dinosaurussen nog vrij rondliepen. Niet alleen bij de NOS, maar in de hele sportjournalistiek: allemaal apenrotsen met topapen die willen blijven zitten waar ze zitten en trappen naar alles wat naar boven kruipt. Ik was gevraagd te solliciteren, met als opdracht de cultuur van Studio Sport te veranderen. Na een jaar ben ik gestopt. Lindenberg was een superregisseur, maar als leidinggevende ook een houwdegen. Ik wilde de confrontatie wel aangaan, maar dan waren er altijd weer verslaggevers en presentatoren die zeiden: hartstikke leuk dat je dingen wil veranderen, beste Lippens, maar Lindenberg bepaalt wel wie straks naar de Olympische Spelen en het WK Voetbal gaan. Daar kon ik slecht tegen. Gelukkig mocht ik weer buitenspelen.”

Tadej Pogacar

“Ondanks zijn gebroken hand denk ik toch dat hij de Tour weer gaat winnen. Hij heeft niet veel wedstrijdkilometers in de benen, maar hij zal zich niet nog een keer laten kloppen door Jumbo. Als je me vraagt voor welke renner ik in al die jaren de meeste bewondering heb gekregen, is het Hennie Kuiper. Hij is niet, zoals Tom Dumoulin, in een vat met wielertalent gevallen, maar ik heb een enorme zwak voor hem, vooral omdat hij zo bescheiden is, wars van borstklopperij.”

Pensioen

“Daar denk ik de laatste tijd pas aan, maar ik zie helemaal niet op tegen het zwarte gat. De kans dat ik echt stop is best groot. Ik heb mijn werk nooit als werk beschouwd, maar het lijkt me lekker als ik niets meer moet. We gaan dan fijn met z’n tweetjes genieten van het leven, de kinderen en – binnenkort – mijn vier kleinkinderen. En schrijven blijft altijd leuk. Ik ben nu bezig met een boek over de Drentse wielrenner Henk Benjamins. Hij kwam uit een arm gezin met dertien kinderen. Vader zat bij de pinkstergemeente en wilde niets van sporten weten. Toen Benjamins de Ronde van Hollandscheveld won en de koers op een kilometer van zijn huis voorbijkwam, ging pa niet kijken. Dramatisch verhaal.”