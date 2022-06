Sportminister Helder wil af van sponsoring en reclames gokbedrijven in sport

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport. Beeld ANP

Vooral de SP en ChristenUnie dringen aan op een verbod, dat het kabinet al wel in de maak heeft maar nog op zich laat wachten. Helder is ook positief over een verbod, maar zit met een dilemma. Als minister van Sport snapt ze de financiële positie van sportclubs, maar als zorgminister heeft ze ook oog voor verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Ze wil een goede overgangsperiode voor de sportclubs, omdat er al contracten waren afgesloten en omdat de clubs proberen met aanpassingen te komen.

Helder staat daarvoor open, maar ze wil ‘zéker niet doorgaan met de huidige sponsoring en reclames van gokbedrijven’. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) werkt op verzoek van de Kamer aan een reclameverbod voor gokbedrijven. Vanaf het moment dat online gokken legaal werd, loopt het volgens de meeste partijen uit de hand met de vele reclames.

Ajax

Meerdere voetbalclubs hebben recent sponsorcontracten afgesloten met (online) gokbedrijven, waaronder Ajax. De Amsterdamse club sloot deze maand een meerjarige sponsordeal af met Unibet, aanbieder van online sportweddenschappen. De deal leverde weinig enthousiasme op bij de achterban van de club. Ook AZ en ADO sloten dergelijke deals met (online) gokbedrijven.

In een reactie op de commotie liet een woordvoerder van Ajax weten dat ‘Ajax alleen in zee wilde gaan met een grote, betrouwbare partij met het beste product en de beste aanpak op het vlak van verantwoord spelen. Dat is Unibet’. De club vindt het jammer dat fans negatief op de overeenkomst reageren. “Maar we wisten dat er zulke reacties konden komen.”

Sociale veiligheid

Verder kondigde Helder aan dat ze dit jaar 3 miljoen euro uittrekt om de sport sociaal veiliger te maken. Met dat geld wil ze dat meldingen van grensoverschrijdend gedrag beter worden opgepakt via het Centrum Veilige Sport, waar meer medewerkers moeten komen. Ook wil ze met het geld meer aandacht genereren voor een veilige en integere sportcultuur bij sportclubs, trainers en gemeenten. Zo moeten er gedragsregels komen en zullen er meer vertrouwenspersonen worden opgeleid.

Helder reageert daarmee op signalen uit de sport- en danswereld over sporters die, soms al op jonge leeftijd, tijdens trainingen zijn gekleineerd en genegeerd tijdens trainingen. Met name trainers kunnen zich bezondigen aan dit soort verbaal geweld, werd de afgelopen tijd duidelijk na meldingen van met name voormalige turnsters. Dit soort gedrag is volgens de minister niet normaal, ook niet in de topsport.

