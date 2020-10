Sportkoepel NOC wil dat topcompetities onder strenge voorwaarden doorgaan

De hockeysters van Amsterdam in de hoofdklasse. Beeld BSR Agency

Dinsdagavond kort na de persconferentie gaf algemeen directeur van NOC*NSF Gerard Dielessen aan dat er wel een lobby was geweest voor de belangrijkste competities in de diverse sporten, maar dat die kansloos was geweest. Alleen het betaald voetbal mocht doorgaan, en statushouders mochten onder voorwaarden door blijven trainen, bijvoorbeeld op Papendal.

Maar nadat sportminister Tamara van Ark woensdagavond onverwachts ook een uitzondering maakte voor de eredivisie vrouwenvoetbal, ontstond er ook in sporten als hockey, volleybal en basketbal hoop.

“NOC*NSF pleit ervoor om de topcompetities onder stringente voorwaarden toch doorgang te laten vinden, net als in andere EU-landen,” meldt de sportkoepel. “Het zou na de uitzondering voor het betaalde voetbal logisch zijn dat ook voor topcompetities in andere sporten mogelijk te maken.”

Technisch directeur Maurits Hendriks wijst onder meer op de concurrentiepositie van de Nederlandse sport. “Voor onze topsporters is het erg belangrijk dat zij hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Allereerst om hun positie te versterken in het internationale veld, maar ook om nu, meer dan ooit, iedereen in Nederland te blijven inspireren zelf ook te sporten.”

NOC*NSF pleit er ook voor om sportverenigingen, net als de cultuursector, uit te zonderen als het gaat om de maximale groepsgrootte van vier personen en de anderhalve meter afstand. “Eerder is vastgesteld dat het virus niet of nauwelijks overgedragen wordt tijdens normale sportactiviteiten. We doen een dringend beroep op de minister van Sport om de eerder toegestane uitzondering op de anderhalve meter tijdens sportbeoefening te herstellen.”