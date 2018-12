Sportgala: Matthijs de Ligt talent van het jaar

De Nederlandse baansprinters © ANP We zijn blij dat onze prestaties op waarde worden geschat Harrie Lavreysen

Sportploeg van het Jaar: baanwielrenners

Het team van de baanwielrenners kreeg de meeste stemmen van de sporters en de vakjury en zijn daarmee uitgroepen tot sportploeg van het jaar.



Nils van 't Hoenderdaal, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli behaalden in februari op de WK in Apeldoorn de gouden medaille op de teamsprint, het olympische koningsnummer.



Die titel was de kroon op het werk na twee keer zilver op de voorgaande WK's. De teamsprinters voegden daar in augustus in Glasgow nog de Europese titel aan toe. Roy van den Berg nam in die ploeg de plek in van Büchli.



"We zijn ontzettend blij dat we deze prijs mogen ontvangen. Het is een enorme eer. We zijn blij dat onze prestaties door jullie op deze waarden worden geschat," aldus Lavreysen.



"Wat ons als team zo goed maakt, is dat we onze individuele belangen opzij kunnen zetten. Dat dit het mooiste jaar uit onze carrière is, is een feit. Voor de eerste keer is Nederland wereldkampioen geworden op dit onderdeel. Het uiteindelijke doel is goud halen op de Spelen van Tokio.''



De wielrenners wonnen de verkiezing van de andere twee genomineerden, de hockeyvrouwen en de zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz.