Sporters vaak onwetend over oververhitting

Een jogger in het Vondelpark in Amsterdam. Beeld ANP

Hoewel sporten in een hittegolf misschien onverstandig klinkt, weigeren veel sporters hun routine aan te passen. De helft van de ruim 700 door het Rode Kruis ondervraagde sporters zegt op precies dezelfde manier door te sporten. Hoewel oververhitting een bekend begrip is onder de sporters, denkt 55 procent dat nooit te zullen overkomen. Toch geeft de helft toe de signalen van oververhitting niet te herkennen. Maar liefst 60 procent heeft geen idee wat te doen als een sporter in hun omgeving oververhit raakt.



Dat terwijl oververhitting levensgevaarlijk kan zijn, waarschuwt Peter Paul Tenthof van Noorden, hoofd evenementenhulpverlening van het Rode Kruis. “Oververhitting klinkt misschien niet ernstig, maar het kan uiteindelijk leiden tot ernstige situaties als hitte-uitputting en een hitteberoerte.”



Bij de Dam tot Damloop in 2014 overleed een 24-jarige man aan oververhitting. De student geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam werd door medewerkers van het Rode Kruis opgevangen, omdat hij bleek zag en erg zweette. Zijn temperatuur bleek te zijn opgelopen tot 42,6 graden. Reanimatie mocht niet meer baten. Volgens zijn medestudenten was hij een hele fitte jongen. Twee jaar later overleed een 25-jarige hardloopster vanwege oververhitting, eveneens bij de Dam tot Damloop.

Signalen

Mogelijke signalen van oververhitting zijn bonkende hoofdpijn, concentratieverlies, spierkrampen over het hele lichaam, hevige vermoeidheid en overmatig zweten. Verliest iemand het bewustzijn, bel dan direct 112, benadrukt de hulporganisatie. Andere zorgwekkende signalen zijn bleek zien, moeizame ademhaling, gek gedrag of juist stoppen met zweten.

Hoewel de fysieke gezondheid een rol speelt (wie niet fit is kan minder goed zweten), loopt iedereen volgens inspanningsfysioloog Gerard Rietjens risico. Ook getrainde mensen of mensen die bepaalde medicijnen of supplementen gebruiken. Bovendien hoeft het helemaal niet zo warm te zijn als de afgelopen dagen. “Het gaat om je eigen kerntemperatuur als je fysieke inspanning levert,” zegt Rietjens. “Als je warmte niet goed kwijt kunt, door te veel kleding of kleding die te weinig ademt, dan kun je ook bij lagere temperaturen hitteletsel oplopen.”

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is cruciaal. Sta je op het punt een flinke afstand te gaan hardlopen zoals bij een evenement, probeer dan de dagen ervoor goed te slapen. Doe ook luchtige en goed ademende kleding aan, waardoor je zweet makkelijk kan verdampen. En natuurlijk: goed drinken. Denk aan ongeveer een liter per uur. Zorg ook dat je voldoende suikers en zout binnen krijgt.