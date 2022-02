Sportbonden moeten hervormen om ‘sportwashing’ in toekomst te voorkomen

Sporters en leden van TeamNL bij aankomst op de luchthaven van Peking voor de Olympische Spelen van 2022, vorige week donderdag. Beeld ANP

Het is vaste prik: als een groot sportfestijn plaatsheeft in een land dat slecht scoort op het gebied van mensenrechten, wordt er steevast tot een boycot opgeroepen. Dat is dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Peking en bij het WK Voetbal in Qatar niet anders.

Landen als de Verenigde Staten, Canada, maar ook Nederland sturen deze maand geen officiële regeringsdelegaties naar het land dat de vrijheid van zijn 1,4 miljard inwoners steeds verder inperkt en ongeveer een miljoen Oeigoeren, een moslimminderheid, in detentiekampen heeft gestopt. De Tweede Kamer sprak eerder zelfs uit dat China genocide pleegt op de Oeigoeren.

Olympische gedachte

Hoe kan het dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de organisatie die verantwoordelijk is voor de selectieprocedure, de Olympische gedachte van onder meer gelijkheid en verdraagzaamheid zo verkwanselt door het toewijzen van het toernooi aan landen als Rusland (Sotsji 2014) en China?

“China levert en is daarom een veilige keuze,” zei IOC-voorzitter Thomas Bach bij het toekennen van de Winterspelen aan Peking. Het IOC kreeg met China de garantie dat het enorme evenement zou doorgaan. “Als China dat belooft, weten we zeker dat het gebeurt,” aldus Bach, die zich kennelijk niet liet imponeren door de wereldwijde weerstand.

Spiegel

Bachs houding is er een van wie-doet-mij-wat? De machtige club waarvan hij aanvoerder is, heeft grote moeite zichzelf een spiegel voor te houden. Tot nu toe lijkt het IOC amper te willen luisteren naar de roep vanuit met name het Westen om strengere eisen op te stellen voor het toewijzingsbeleid. Eisen op het gebied van mensenrechten, democratie en de positie van minderheden.

Als we de Universele Verklaring van de Rechten van De Mens als meetlat voor de selectieprocedure zouden inzetten, is de vraag welk land overblijft om de Spelen te organiseren. Ook Nederland zou alleen al met de toeslagenaffaire in het achterhoofd niet kunnen voldoen aan artikel 2 uit deze Verklaring. Dat artikel luidt: ‘Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden (…) zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging (…).’ De toeslagenaffaire staat echter in geen verhouding tot genocide op een volk, zoals in China aan de hand is. In de rangorde van erg-erger-ergste mensenrechtenschendingen staat zoiets wel bovenaan.

Geen enkel land heeft volledig ‘schone handen’, maar toekenning aan staten die zo flagrant mensenrechten schenden, is het andere uiterste. Sportorganisaties als het IOC, FIA (Formule 1) of voetbalbond Fifa zullen zichzelf opnieuw moeten uitvinden om te voorkomen dat ze in de toekomst alleen nog maar de keuze hebben uit dictatoriale staten die met een grote zak geld de sport gebruiken om hun slechte reputatie op het gebied van democratie te verbeteren (sportwashing).

Het hervormingsproces van sportbonden gaat zeker niet over één nacht ijs. De organisaties zullen eerst kritisch binnen de eigen gelederen moeten kijken hoeveel leden daadwerkelijk verstand hebben van niet alleen de landencultuur, maar ook van organisatiestructuur, financiën, efficiëntie en duurzaamheid. Want dat Peking in 2015 de Winterspelen kreeg toegewezen, had ook te maken met het feit dat de een na de andere kandidaat zich terugtrok uit angst voor te hoge kosten (met de 40 miljard euro kostende Spelen in Sotsji als ultiem schrikbeeld).

Volgens sporthistoricus Jurryt van de Vooren besloot Noorwegen de kandidatuur van hoofdstad Oslo niet alleen in te trekken vanwege het financiële verhaal, maar ook nadat het land kennis had genomen van IOC-voorschriften dat wanneer een lid van dit comité een hotel betreedt, het personeel verplicht is te applaudisseren. Of dat het staatshoofd van het organiserende land aanwezig dient te zijn bij de eerste ontvangst van de IOC-voorzitter.

Volgens Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, was de keuze voor China voor de Winterspelen van dit jaar een veilige keuze. 'Als China het belooft, weten we zeker dat het gebeurt,' aldus Bach. Beeld AP

Ridicule regels

Het ontbreken van tegenmacht is volgens Van de Vooren een groot probleem bij de ontwikkeling van een gezonde organisatie. Zolang dit soort machtige sportbonden een gesloten bolwerk blijven en alles zelf bepalen, zal dit waarschijnlijk niet snel veranderen. Er zal dus ook van buitenaf volop op de trom moeten worden geslagen om een club als het IOC transparanter te krijgen.

Het zou het comité sieren als er intern een beweging wordt opgericht waarin ook vertegenwoordigers van bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties als Amnesty International zitting hebben. En dat er ook wordt nagedacht over het voeren van een gezonde ‘bedrijfsvoering’ voor de Spelen, plus het schrappen van overbodige en ridicule regels zoals het verplicht klappen voor IOC-leden.

Peng Shuai

De lokroep van het grote geld uit landen als Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Rusland en China blijft hoe dan ook verleidelijk. Maar er zijn bonden die inmiddels het lef hebben op te staan tegen dubieuze regimes. Zo besloot de internationale tennisbond voor vrouwen (WTA) alle toernooien in China te schrappen. Uit protest tegen de behandeling van de Chinese tennisster Peng Shuai die eerder verkondigde seksueel te zijn misbruikt door de voormalige Chinese vicepremier. Het kost de WTA ongeveer een miljard euro aan opbrengsten, maar als deze organisatie haar rug recht houdt, is het een belangrijke stap in de goede richting.