Sportbonden dubben over competities en trainingen

Roeiers trainen op de Bosbaan voordat de maatregelen waren genomen. Beeld ANP

In de sportwereld heerst veel onzekerheid en onduidelijk over de komende weken en maanden nu alle accommodaties zijn gesloten. De voetbal-, volleybal-, basketbal-, handbal-, hockey-, zwem- en roeibond vergaderen dagelijks over de te varen koers, de ijshockeybond heeft meteen ingegrepen: alle competities zijn per direct beëindigd. Dat is een domper voor de Amstel Tigers, die in de Jaap Edenhal spelen. De Amsterdammers zaten in de play-offs voor promotie naar de hoogste divisie in Nederland. De bond heeft nog niet besloten of ze door deze beslissing wel of niet promoveren naar het hoogste niveau.

Bij de KNVB (voetbal) en NBB (basketbal) heerst de gedachte dat er later in het voorjaar nog ruimte is om de amateurcompetities af te maken, mits het coronavirus in de komende weken wordt beteugeld. “We hebben de intentie om de competities van dit seizoen af te maken,” zegt Ronald van Dam van de NBB. “In principe moeten alle wedstrijden voor half mei zijn gespeeld, maar daar zit nog wel rek in.”

Wel ziet Van Dam een ander probleem. “In Nederland spelen een flink aantal Amerikaanse basketballers die nu naar huis zijn gevlogen. Bij de herstart van de competitie moet iedereen terug zijn en samen hebben getraind.” Bij Apollo in Amsterdam, uitkomend in de eredivisie, spelen geen Amerikanen.

Krap

De Nevobo (volleybal) zit krapper in de tijd. “De competities later laten eindigen, kan eigenlijk niet,” zegt Thijs Pietersen, woordvoerder van Nevobo. “Spelers moeten zich daarna melden bij de nationale ploeg. In België en Duitsland hebben ze om die reden de competities per direct beëindigd en de kampioenen en degradanten aangewezen.”

Het beachvolleybal valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Nevobo. De meeste beachvolleybalduo’s trainen deze maanden in warmere oorden als Brazilië, Spanje en Australië, maar zijn door technisch directeur Joop Alberda teruggeroepen naar Nederland. “Als sporters moeten we eenheid uitstralen en het goede voorbeeld geven.”

Blijf thuis

De KNRB (roeien) volgt dezelfde route. Roeiers moeten in Nederland blijven, het trainingskamp van acht roeiers naar Portugal is afgeblazen. “Beter spijt hebben van iets dat we wel hebben besloten, dan wat we niet hebben besloten,” zegt technisch directeur Hessel Evertse. “Bovendien is er angst voor verplichte quarantaine in het buitenland voor onze sporters. Dat willen we ten koste van alles voorkomen.”

Het trainingscentrum van de roeibond bij de Bosbaan is inmiddels gesloten. De roeiers, zeker die in een van de tien gekwalificeerde boten voor de Olympische Spelen zitten, krijgen allemaal een roeiapparaat en hometrainer thuis om toch het trainingsschema te kunnen volgen. “Buiten roeien mag,” zegt Evertse. “Maar dat moeten ze dan zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid doen. Zolang er geen beslissing over de Spelen is genomen, volgen we deze richtlijn.”

Evertse vindt dat de bond een zorgplicht heeft voor de roeiers. “We begeleiden ze altijd 24 uur per dag, daar vallen ook voeding en slapen onder. Op het bondscomplex houden we een arts, fysiotherapeut en masseur die beschikbaar zijn voor onze sporters. Deze drie mensen mogen geen andere klanten behandelen.

In eerste instantie werd vorige week nog gedacht dat voor olympiërs een uitzondering kon worden gemaakt, maar sportkoepelorganisatie NOC*NSF wilde niet dat welke sporter dan ook een voorrangspositie kreeg. De zwemmers zaten al in een klooster in Friesland om daar in het nabijgelegen zwembad een paar weken afgesloten van de buitenwereld te trainen.

Zwemmer Arno Kamminga. Beeld AFP

Door de beslissing van NOC*NSF zitten de Amsterdamse zwemmers weer thuis. Van zwemwater gaan zij voorlopig niets zien. Arno Kamminga, medaillekandidaat op het onderdeel schoolslag in Tokio, neemt voorlopig totale rust. “Ik doe op dit moment helemaal niks, eerst rust houden tot ik verder iets hoor.”

Bij Topsport Amsterdam, de organisatie die sporters in de stad begeleidt, proberen ze te zorgen dat alle topsporters worden begeleid in deze moeilijke tijd. Frank Thewessem, algemeen directeur van Topsport Amsterdam, prijst de houding van de atleten. “Sporters laten hun doelen los, ze reageren allemaal heel verantwoordelijk. Ik hoop dat iedereen in het land zich aan deze maatregelen houdt zodat het normale leven weer snel kan worden gestart.”