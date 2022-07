Sponsors Jumbo-Visma zien miljoeneninvesteringen beloond: ‘Maar alleen een grote zak met geld is niet genoeg’

Tiesj Benoot, Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Nathan Van Hooydonck van het succesvolle team Jumbo-Visma. Ton van Veen van Jumbo: 'De ploeg van Pogacar heeft meer geld, maar wij winnen de Tour.' Beeld Getty Images

Toen alle renners zondagavond veilig de Avenue des Champs-Élysées in Parijs hadden bereikt en alle huldigingen en plichtplegingen achter de rug waren, verzamelde de Jumbo-Vismaploeg zich in de residentie van de Nederlandse ambassadeur. Op de plek waar de feelgoodfilm Intouchables grotendeels werd opgenomen, komt het team al jaren samen na het drieweekse wielerfestijn.

Maar nooit viel er meer te vieren dan nu. De gele trui voor het algemeen klassement, de groene trui voor de beste sprinter en de bolletjestrui voor de bergkoning: alle belangrijke prijzen waren dit jaar voor de geel-zwarte wielerformatie Jumbo-Visma.

Ook Robert van der Wallen hief het glas in Parijs. Met zijn inmiddels verkochte bedrijf BrandLoyalty was de ondernemer van 2014 tot 2018 een belangrijke sponsor van de wieler- en schaatsploeg. Tegenwoordig siert de ‘L’ van Van der Wallens nieuwe bedrijf L-founders of loyalty de rug van het Jumbo-Visma-tenue, en is hij er lid van de raad van commissarissen.

‘Geen gekocht succes’

De Brabander Van der Wallen is, volgens tijdschrift Quote, miljardair, zoals dat ook geldt voor Jumbofamilie Van Eerd. En dus is een logische gedachte: Jumbo-Visma heeft al die gewonnen truien in de Tour gewoon bij elkaar gekocht. “Maar dit is geen gekocht succes,” bestrijdt Van der Wallen. “Toen we erin stapten, hadden we het laagste budget van allemaal. En nu hebben we nog steeds niet de grootste portemonnee. Dit succes is geboekt op basis van een goede visie, van heel hard werken, en van de juiste mensen neerzetten op de juiste plek.”

Ton van Veen, namens Jumbo voorzitter van de raad van commissarissen bij de Jumbo-Vismaploeg, zegt ook: “Voor succes op het állerhoogste niveau is een grote zak geld alleen niet genoeg. De ploeg van Pogacar heeft meer geld, maar wij winnen de Tour. Het gaat om een optelsom van heel veel kleine beetjes die helpen: professionele aansturing vanuit de top, een heel goede staf, uitgekiende voeding, ga zo maar door.”

Het klopt, er zijn in het wielerpeloton ploegen met een groter bestedingspatroon. Ineos, de ploeg van oud-Tourwinnaars Geraint Thomas en Egan Bernal, is met een jaarlijkse begroting van zo’n 50 miljoen euro veruit het rijkste team. En ook UAE, dat wielerwonderkind Tadej Pogacar onder contract heeft, zou dus meer kunnen uitgeven dan de geschatte 25 tot 30 miljoen euro van Jumbo-Visma.

Grootverdieners

De exacte bedragen blijven in het wielrennen meestal wat schimmig. Maar als we lijstjes in de internationale media mogen geloven, worden de hoogste salarissen niet in Nederland betaald. De Vlaamse alleskunner Wout van Aert wordt ingeschat op een jaarloon van 2,2 miljoen en zou daarmee gedeeld achtste staan op de lijst van bestbetaalde renners ter wereld. Tweevoudig Tourwinnaar Pogacar is met naar verluidt 6 miljoen euro nummer 1.

Tourwinnaar Jonas Vingegaard is nu nog geen absolute grootverdiener. Maar het lijkt niet onrealistisch als de Deen, die nog tot 2024 vastligt, bij zijn volgende beoordelingsgesprek zelfverzekerd om een flinke tussentijdse loonsverhoging vraagt. En Van Aert zal zijn manager misschien ook wel een keertje met de teamleiding laten bellen. De Vlaming levert Jumbo in groeimarkt België onvoorstelbaar veel naamsbekendheid op.

Al dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Wie precies hoeveel bijdraagt aan de wieler- en schaatsploeg, dat is geheim. “Daar doen wij geen mededelingen over,” zegt bijvoorbeeld woordvoerder Milan Vaessen van softwarebedrijf Visma. Ton van Veen wil alleen zeggen dat de Jumbobijdrage aan het schaatsen en wielrennen in de ‘dubbelcijferige miljoenen’ loopt, meer dan 10 miljoen euro dus.

Voor de komende jaren wil Jumbo-Visma doorgroeien, en daar hoort een nog hoger budget bij. Een deel zal van de hoofdsponsors moeten komen. “Aan de andere kant worden we met dit succes ook steeds aantrekkelijker voor andere partijen,” weet Van Veen. “Fiets- en kledingleveranciers, subsponsors: die willen deel uitmaken van dit succes. Dat levert ook weer extra euro's op.”

Nederlands of Europees team?

De gele trui naar Parijs brengen, dat was vanaf het begin een droom voor de grondleggers van het Jumbo-Vismasucces. Dat dat nu gelukt is met een vriendelijke, bescheiden, maar niet al te flamboyante Deen en niet met een overigens al even bescheiden Nederlandse vedette als Tom Dumoulin, maakt voor Visma niet uit, zegt de woordvoerder daar. “Zeker niet. We zijn een Europees bedrijf, en we zien Jumbo-Visma ook steeds meer als een Europees team. Onze medewerkers in Denemarken hebben het succes van Jonas Vingegaard volledig omarmd, dat is heel leuk om te zien.”

Voor Jumbo, dat zijn geld nog altijd vooral in Nederland verdient, ligt dat wat anders, erkent Van Veen. “Het allerliefst zien wij natuurlijk dat een Nederlander de Tour wint. Maar als je naar de afgelopen drie weken kijkt: de kranten staan vol over Jumbo-Visma, iedereen vindt het geweldig hoe we de Tour domineren. En we zijn de eerste Nederlandse ploeg sinds 1980 die geel wint, dat was toen TI-Raleigh met Zoetemelk. Dat is toch geweldig? We worden liever met een Deen eerste, dan met een Nederlander tiende.”

Toch was er de afgelopen weken kritiek. Met de inmiddels uitgevallen Steven Kruijswijk werd er maar één iemand opgesteld die het Wilhelmus woordelijk kan meezingen, zag ook Robert van der Wallen. “Maar daar krijgt de technische leiding honderd procent vrijheid in. Uiteindelijk gaat het erom dat je succes boekt. Ik ben ook commissaris bij PSV. Daar maakt het me ook geen drol uit of een buitenlander of een Nederlander die bal erin schiet.”

Oranje kleur op de wangen

Jumbo-Visma zal het Nederlandse karakter nooit verliezen, voorspelt Van der Wallen. Het verlies van de binnenkort stoppende Dumoulin wordt opgevangen door Dylan van Baarle en Wilco Kelderman. Zo houdt de ploeg oranje kleur op de wangen. De meest tot de verbeelding sprekende Nederlandse wielrenner is echter al jaren in Belgische dienst. We hebben het natuurlijk over Mathieu van der Poel.

Zou Jumbo-Visma er niet alles aan moeten doen om hem binnen te hengelen? Een bordkarton van Van der Poel bij de ingang van de supermarkt, daar wordt de gemiddelde wielerfan wel vrolijk van. “Dat gaat niet gebeuren, want wij hebben Van Aert,” wijst Van der Wallen op de aanwezigheid van Van der Poels grootste sportieve rivaal. “En wij zijn heel blij met Wout. Het is een Vlaming, maar hij heeft een Nederlands karakter. Dus dat past heel goed.”

Waar Visma het schaatsen en wielrennen sponsort om de naamsbekendheid te vergroten, is dat doel bij Jumbo allang bereikt. Het bedrijf houdt ook gewoon veel van de twee sporten, zegt Van Veen. “En we blijven ons graag verbinden aan waar het team voor staat: het ontwikkelen van talent, samen winnen. Op een spreadsheet uitrekenen of je de miljoenen die je erin stopt allemaal terugverdient, dat is heel moeilijk. Maar we houden ook gewoon van sport. Die liefde en commercie gaan in dit geval hand in hand.”